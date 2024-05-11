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糗！拜登發言抨擊川普卻又口誤 竟稱金正恩是「南韓總統」
81歲的美國總統拜登經常口誤，10日在加州競選活動上竟稱北韓領導人金正恩為「南韓總統」，再度出糗。
紐約郵報報導，拜登10日在加州波托拉谷（Portola Valley）一場競選招待會上抨擊競爭對手川普，指責他和獨裁者過於親密，卻誤稱金正恩為南韓總統。
拜登表示，「我們永遠不會忘記他（川普）寫給南韓總統金正恩的情書，也不會忘記他對普亭的欽佩，稱他是個偉大的領袖」，而他去年8月才在美日韓大衛營峰會上與南韓總統尹錫悅會面。
拜登搞混世界領袖人名並非新鮮事，也不是第一次對尹錫悅失禮。拜登2022年5月出訪南韓參觀三星晶片廠時，稱他為「文總統」，指的是南韓前總統文在寅。
此外，拜登去年也曾喊錯墨西哥、埃及、法國、德國、烏克蘭等國前任及現任領導人姓名。拜登多次失言，引發外界對他有失智疑慮，他是美國史上最高齡的總統，若在11月大選中連任，第二任期結束時將滿86歲。
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