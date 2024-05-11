快訊

傳林飛帆將進國安會 王鴻薇：「林9萬」三級跳「林20萬」

農曆4月運勢兩樣情！虎、豬易惹禍上身 3生肖超好運獲貴人相助

台中136線離奇車禍！ 少年借車自騎摔山溝送醫不治

聽新聞
test
0:00 / 0:00

糗！拜登發言抨擊川普卻又口誤 竟稱金正恩是「南韓總統」

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
81歲的美國總統拜登又口誤。美聯社
81歲的美國總統拜登又口誤。美聯社

81歲的美國總統拜登經常口誤，10日在加州競選活動上竟稱北韓領導人金正恩為「南韓總統」，再度出糗。

紐約郵報報導，拜登10日在加州波托拉谷（Portola Valley）一場競選招待會上抨擊競爭對手川普，指責他和獨裁者過於親密，卻誤稱金正恩為南韓總統。

拜登表示，「我們永遠不會忘記他（川普）寫給南韓總統金正恩的情書，也不會忘記他對普亭的欽佩，稱他是個偉大的領袖」，而他去年8月才在美日韓大衛營峰會上與南韓總統尹錫悅會面。

拜登搞混世界領袖人名並非新鮮事，也不是第一次對尹錫悅失禮。拜登2022年5月出訪南韓參觀三星晶片廠時，稱他為「文總統」，指的是南韓前總統文在寅。

此外，拜登去年也曾喊錯墨西哥、埃及、法國、德國、烏克蘭等國前任及現任領導人姓名。拜登多次失言，引發外界對他有失智疑慮，他是美國史上最高齡的總統，若在11月大選中連任，第二任期結束時將滿86歲。

南韓 尹錫悅 拜登 金正恩

延伸閱讀

樂見兩黨合作 迅速撲滅國會政變

拜登下重手！傳美國擬加重中國電動車關稅至100％

除了電動車 拜登下周擬對注射器等中國醫療設備徵收新關稅

美將對陸關鍵產業加稅 鎖定電動車、電池、太陽能設備

相關新聞

糗！拜登發言抨擊川普卻又口誤 竟稱金正恩是「南韓總統」

81歲的美國總統拜登經常口誤，10日在加州競選活動上竟稱北韓領導人金正恩為「南韓總統」，再度出糗。

除了電動車 拜登下周擬對注射器等中國醫療設備徵收新關稅

路透社獨家消息，據兩位知情人士透露，拜登政府預計將在下周公布新貿易策略時，對注射器和個人防護設備等中國製造的醫療設備徵收...

美對中「新三樣」加徵關稅打擊不大？ 彭博：真正威脅在後頭

隨著總統大選將近，拜登總統與前總川普都採取對中強硬態度；知情人士透露政府高層最快下周就會宣布針對中國「新三樣」綠能產品加...

太陽磁暴抵地球 美國多地有機會看見極光

強烈太陽磁暴10日起衝擊地球，周末可能在美國造成「極光」奇觀，也可能中斷供電與通訊，國家海洋與大氣總署(NOAA)20年...

與天津大學合作敏感科技 眾院委員會要喬治亞理工學院說明

聯邦眾院「中國問題特別委員會」主席10日致函喬治亞理工學院(Georgia Institute of Technolog...

美擬對中電動車提高關稅 學者分析2原因「毫不意外」

美國將對中國電動車課徵新關稅，台經院景氣預測中心主任孫明德直言，對此發展「毫不意外」，主要有二因素，中國電動車已是歐美日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。