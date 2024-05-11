聽新聞
test
0:00 / 0:00

美前國安顧問：川普當選 美仍會守護台日

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導
曾於前總統川普政府擔任國安顧問的麥馬斯特（H.R. McMaster）。路透
曾於前總統川普政府擔任國安顧問的麥馬斯特（H.R. McMaster）。路透

日經亞洲九日刊登川普政府任內的白宮國安顧問麥馬斯特三日訪談。他認為，即使美國前總統川普明年一月重返白宮，華府仍將致力保衛日本與台灣。

退役陸軍中將麥馬斯特曾任美國國安顧問，他接受網路訪問時說，川普常質問「美國有何利益？美國非得這麼做嗎？其他（國家）能多做一些嗎？」這是由於其外交政策的哲學建立在分擔及對等互惠上。

麥馬斯特指稱，若敵方攻擊釣魚台列嶼等日本領土，「川普總統」將遵守美日同盟條約，而該列嶼當然是日本領土的一部分，將適用該集體防禦條約。

針對美國政府歷來就中國大陸若侵台的回應均維持戰略模糊政策，麥馬斯特主張，屆時美國將派部隊協防台灣。但他強調，美國總統做出和中國開戰的決定非同小可，應取得美國國會同意，美國人民必須透過國會議員對此表達意見。

麥馬斯特表示，美日及其他友邦加速運交武器給台灣很重要，若想避免因台灣而爆發大規模戰爭，最好就是讓台灣軍方展現出其有能力使中國付出龐大代價。

麥馬斯特並預料，無論十一月是拜登或川普當選，美國對中政策仍一貫，在對中做法上，也許是美國不同政權間，最具延續性的領域。

川普 美國

延伸閱讀

封口費案／艷星舌戰川普律師「精采如看網球賽」 盤點5金句

美前國安顧問：川普若重返白宮 美國將保衛日本台灣

批川普美國製造跳票 拜登：富士康設廠最終成騙局

封口費案／財務總監證詞 讓案情轉向川普偽造付款紀錄

相關新聞

華郵：川普放話 上台廢拜登環保政策

華盛頓郵報九日引述消息人士獨家報導，美國前總統川普向石油業高層爭取十億美元選舉經費，並承諾若重返執政，將立即廢除總統拜登...

美前國安顧問：川普當選 美仍會守護台日

日經亞洲九日刊登川普政府任內的白宮國安顧問麥馬斯特三日訪談。他認為，即使美國前總統川普明年一月重返白宮，華府仍將致力保衛...

美國會跨黨派援台灣挺烏克蘭 前副總統彭斯稱頌

美國前副總統彭斯表示，美國國會通過950億美元軍援包裹法案，支持在前線為捍衛民主奮戰的盟友，並打擊中共支持的短影音平台T...

川普考慮副總統競選搭檔 法新社點名可能人選「前競爭對手也在內」

隨著美國共和黨預計於7月全國代表大會提名前總統川普參選11月總統大選，川普正考慮可能的競選搭檔，川普的抉擇受到外界矚目。...

川普11月若勝選 推MAGAnomics將砍光「拜登經濟學」建樹？

通膨率和利率俱升，是美國總統拜登尋求連任的競選包袱，共和黨對手川普最近在造勢場合呼籲扔掉「拜登經濟學」（Bidenomi...

美前國務卿希拉蕊批評挺巴學運 稱年輕人「不是很了解」中東歷史

美國前國務卿希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）9日抨擊大學校園的抗議人士，稱年輕人「不是很了解」中東地區的歷史。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。