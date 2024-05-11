美前國安顧問：川普當選 美仍會守護台日

日經亞洲九日刊登川普政府任內的白宮國安顧問麥馬斯特三日訪談。他認為，即使美國前總統川普明年一月重返白宮，華府仍將致力保衛日本與台灣。

退役陸軍中將麥馬斯特曾任美國國安顧問，他接受網路訪問時說，川普常質問「美國有何利益？美國非得這麼做嗎？其他（國家）能多做一些嗎？」這是由於其外交政策的哲學建立在分擔及對等互惠上。

麥馬斯特指稱，若敵方攻擊釣魚台列嶼等日本領土，「川普總統」將遵守美日同盟條約，而該列嶼當然是日本領土的一部分，將適用該集體防禦條約。

針對美國政府歷來就中國大陸若侵台的回應均維持戰略模糊政策，麥馬斯特主張，屆時美國將派部隊協防台灣。但他強調，美國總統做出和中國開戰的決定非同小可，應取得美國國會同意，美國人民必須透過國會議員對此表達意見。

麥馬斯特表示，美日及其他友邦加速運交武器給台灣很重要，若想避免因台灣而爆發大規模戰爭，最好就是讓台灣軍方展現出其有能力使中國付出龐大代價。

麥馬斯特並預料，無論十一月是拜登或川普當選，美國對中政策仍一貫，在對中做法上，也許是美國不同政權間，最具延續性的領域。