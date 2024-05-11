華郵：川普放話 上台廢拜登環保政策

華盛頓郵報九日引述消息人士獨家報導，美國前總統川普向石油業高層爭取十億美元選舉經費，並承諾若重返執政，將立即廢除總統拜登推動的電動車及風力等，引發石油業反對的環保倡議。

川普五月在其佛州海湖莊園與全國知名的幾位石油業高層聚會時，其中一人抱怨道，石油業過去一年花四億美元向拜登政府遊說，卻仍面臨諸多環保規範限制。川普隨即答道，在座都很有錢，應籌措十億美元助他重返白宮。

川普對石油業高層承諾，一上台就會推翻拜登數十項環保政策規定，並禁止訂立環保新規定。川普強調，從稅務及法規等影響來看，這十億美元對石油業算是划算交易。

該報導說，川普毫不避諱向石油業高層募款，顯示他將競選經費來源鎖定在石油業。他並對這些高層「開支票」，將開放離岸鑽探、開採許可申請簡化，以及環保政策規定鬆綁等，好讓石油業在川普第二任攫取更大利益。

拜、川的環保政策有明顯差異。拜登表明，地球暖化造成「生存威脅」，他過去三年拍板旨在降低空汙、溫室氣體排放、限制有毒化學物資、保護公共土地和水源等目標的一百項環保新規。反觀川普批評氣候變遷只是「騙局」，川普第一任廢除或放寬的環保規定共逾一二五項。

據華郵分析，拜登政府近幾月來急於推翻川普任內採取的環境相關舉措，並趕在十一月美國總統大選前發布新的環境作為。拜登政府官員至今已推翻廿七項影響化石燃料業的川普任內環境措施，並完成至少廿四項影響該產業的新作為。以美國內政部為例，拜登政府甫擋下阿拉斯加北極圈達一三○○英畝的石油探勘。

另據華郵和法新社報導，瑞士新創公司Climeworks八日在冰島赫利舍迪地熱發電廠啟用全球最大吸碳廠「長毛象」。其目標是每年吸除三點六萬噸的二氧化碳，相當於路上八六○○輛車。

長毛象除碳能力將是名為「虎鯨」的吸碳廠九倍；該公司二○二一年在冰島開始運營虎鯨，是全球吸碳廠除碳能力的原紀錄保持者。

將長毛象想像為一台巨型空氣清淨機。風扇將空氣吸入一系列用於捕捉二氧化碳分子的過濾器，再交由另一家公司Carbfix將二氧化碳與水混合後打入地下深處，與玄武岩產生反應後變成石塊，屬於直接空氣碳捕捉與封存（ＤＡＣＣＳ）技術。

整個除碳過程靠冰島豐富的地熱，運作時不會產生更多碳排。Climeworks則以除碳量出售碳抵換額度。據業者提供一般民間每噸一千五百美元的收費，可見要價不菲。另據該公司官網，現有兩萬個一般訂戶。美國亞利桑那州立大學負碳排中心負責人萊克納希望，隨著更多且更大型的碳捕捉工廠問世，碳捕捉成本可降至約每噸一百美元。