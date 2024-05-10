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調查川普支持率 成美國民調機構近年來困擾問題

中央社／ 華盛頓10日綜合外電報導

目前距離11月美國總統選舉還有大約6個月時間，民調機構正試圖準確分析支持川普（Donald Trump）的民眾，他們過去8年一直有系統性地避開民意調查，使這些機構困擾不已。

法新社報導，代表共和黨的川普於2016年美國總統大選擊敗民主黨對手希拉蕊．柯林頓（HillaryClinton），讓美國和全世界同感震撼。

但最重要的是拜登（Joe Biden）在2020年總統大選勝出後，才迫使民調機構開始檢討民調資料蒐集方式。

根據美國民意研究學會（AAPOR）的報告，2020年美國總統大選出現「程度非比尋常」的民調誤差，以普選票來看是40年來最嚴重的一次。

儘管美國民調機構在2016年大選後採取修正措施，但直到2020年大選之前，民調仍高估拜登的得票並低估川普的支持度。

謝納學院研究所（Siena College Research Institute）所長李威（Don Levy）表示，所謂「羞怯的川普支持者」並不能解釋這種差異，該說法於2016年和2020年都有人提出過。

李威認為，川普支持者只是比較不願回答民調機構的問題，可能是因為川普多年來一直告訴支持者，媒體密謀反對他。

拜登2020年競選團隊民調專家雷克（Celinda Lake）認同這項說法，她指出：「川普告訴支持者不要回答民調問題，坦白說，我們以前從沒遇過這情況。」

奎尼匹克大學民調機構（Quinnipiac UniversityPolling Institute）負責人史瓦茲（Doug Schwartz）解釋說，在2020年受訪者回答選民偏好問題時變得更加謹慎。

民調背後的方法論，以及如何修正外界認為共和黨選民代表性不足的問題，這些都是追求民調準確的重點。

法新社訪調的民調機構都同意，在有內建來電過濾功能的智慧型手機時代，訪問選民愈來愈困難且成本日益高昂。

李威表示，他在電話民調一開頭就問受訪者：「選擇拜登或是川普？」

他解釋說，川普支持者做完民調的可能性較低，但他們可能至少會回答第一個問題，即使他們回答這題後就掛掉電話。

川普 民調 美國

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