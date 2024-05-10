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食藥署禁吃荔枝樁象 曾開全台首堂「吃蟲課」教授怒開砲：管太多

美國會跨黨派援台灣挺烏克蘭 前副總統彭斯稱頌

中央社／ 華盛頓10日綜合外電報導
美國前副總統彭斯。美聯社
美國前副總統彭斯。美聯社

美國前副總統彭斯表示，美國國會通過950億美元軍援包裹法案，支持在前線為捍衛民主奮戰的盟友，並打擊中共支持的短影音平台TikTok，是美國政壇難能可貴且亟需的兩黨勝利。

彭斯（Mike Pence）投書「華盛頓時報」（The Washington Times）寫道，儘管孤立主義浪潮不斷高漲，以致於出現要美國放棄領導自由世界責任的呼聲；但共和黨和民主黨仍暫時放下一時的政治立場，為烏克蘭以色列和台灣提供迫切需要的軍事援助。

文章指出，這批包裹法案當中，近610億美元用於幫助烏克蘭對抗俄羅斯侵略，260多億美元提供給華府最珍視的盟友以色列，另外80億美元用於嚇阻中國在印太地區的蠻橫作風，這部分經費包括對潛艦基礎設施進行新投資，以及回補援台軍備。

彭斯表示，在華府政壇分裂程度似乎更甚以往的此刻，有必要讓美國人想起兩黨攜手合作仍是可能的。兩黨議員願意擱置政黨立場分歧，將美國與盟友的安全和保障擺在優先位置，值得讚揚。

「他們已經共同展現出，美國仍然是自由世界不可或缺的領袖。」

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