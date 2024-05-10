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川普11月若勝選 推MAGAnomics將砍光「拜登經濟學」建樹？

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
通膨率和利率勁揚，是美國總統拜登（左）尋求連任的競選包袱，共和黨對手川普（右）則呼籲支持者拋棄「拜登經濟學」，支持他的「讓美國再度偉大經濟學」（MAGAnomics）。美聯社
通膨率和利率勁揚，是美國總統拜登（左）尋求連任的競選包袱，共和黨對手川普（右）則呼籲支持者拋棄「拜登經濟學」，支持他的「讓美國再度偉大經濟學」（MAGAnomics）。美聯社

通膨率和利率俱升，是美國總統拜登尋求連任的競選包袱，共和黨對手川普最近在造勢場合呼籲扔掉「拜登經濟學」（Bidenomics），並以「讓美國再度偉大經濟學」（MAGAnomics）取而代之。但分析師認為，拜登任內經濟建樹影響深遠，不是要砍就砍得掉的。

美國11月總統大選無論最後是誰勝出，「拜登經濟學」在美國經濟激起的漣漪效應都將持續到多年以後，要連根拔除絕非易事。

拜登經濟立法三大建樹

拜登任內成就三項劃時代經濟立法：兩黨都支持的2021年「基礎設施投資和就業法」（IIJA）、2022年的「通膨削減法」（IRA），以及2022年的「晶片與科學法」（Chips and Science Act）。這三套法律透過補貼、稅務減免以及對消費者和企業的財務獎勵措施，合計在美國經濟注入逾1兆美元。

民主黨人士盛讚拜登推動的政策將讓經濟脫胎換骨，可比前任總統詹森（LBJ）和甘迺迪（FDR）的豐功偉業；共和黨陣營則抨擊拜登經濟學是「大政府社會主義」，加劇財政赤字，債留子孫。

撇開政治語言不談，拜登經濟學引發的效應已隨處可見。通膨仍是問題，一部分肇因於巨額刺激方案；工資成長也趕不上利率升速。但美國經濟現況並不差，失業率接近歷史低點，過去三年來通膨調整後的國內生產毛額（GDP）年成長率平均超過3%，令其他先進國家稱羨。

當然，不能全部歸功於拜登的政策。拜登任內適逢人工智慧（AI）興起，帶動一波科技投資熱潮，而積壓已久的需求在疫後爆發也促進經濟成長。美國經濟也展現強大的韌性，克服利率走高推升消費者和企業借貸成本的挑戰。

政府補貼與獎勵掀投資潮

2021年基建法和2022年晶片法，都獲得兩黨支持。尤其是晶片法，在美國掀起半導體產業投資建廠熱潮，英特爾、美光等公司熱烈響應。

IRA顧名思義是為了馴服通膨，其實是一套氣候法案，目標在加速綠能轉型。多個搖擺州，乃至於選民結構強烈傾向共和黨的州，都深受其惠，讓共和黨即使上台執政也難以撤銷。IRA促進汽車、能源等眾多產業的成長，補助的大型投資計畫將延續到下一任總統任期。無論拜登能否連任成功，企業都不可能放棄由IRA補助的計畫。

倘若拜登敗選，要撤銷IRA需要共和黨大獲全勝--川普當選下任總統而且共和黨拿下國會兩院--但分析師認為這種機率很小。就算真的發生，難保不會有共和黨議員跑票，尤其選區所在州若獲巨額IRA補助款，想必會承受地方人士施壓。較可行的做法，是共和黨鎖定最厭惡的IRA某些條款予以廢除，明顯目標包括針對電動車、屋頂太陽能板、電動車充電提供的獎勵措施。

川普曾形容氣候變遷是「騙局」，並痛罵IRA是「美國史上最大增稅案」，但就連他也可能發現，IRA太受美國民眾歡迎，就像他擔任總統時必欲去之而後快的「歐記健保」（Obamacare）一樣難以廢除。IRA最大受益者包括一些「深紅」的共和黨選區，為喬治亞州、南卡羅萊納州和田納西州等地帶來大量的投資與工作機會。

如果川普11月選贏了，就算他如願推行MAGAnomics，也得與「拜登經濟學」並存。

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