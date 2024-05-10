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FBI警告外敵恐利用AI傳播假訊息 干預美國選舉

中央社／ 華盛頓9日綜合外電報導
聯邦調查局（FBI）擔心外國敵人可能運用人工智慧（AI）作為干預美國選舉和散播虛假訊息的手段。路透 吳冠毅
聯邦調查局（FBI）擔心外國敵人可能運用人工智慧（AI）作為干預美國選舉和散播虛假訊息的手段。路透 吳冠毅

美國高階官員今天表示，聯邦調查局（FBI）擔心外國敵人可能運用人工智慧（AI）作為干預美國選舉和散播虛假訊息的手段，並形容AI是「未來幾年很可能就會看到成長的領域」。

美聯社報導，鑒於AI「深偽」（deepfake）技術和自動語音電話盛行，以及這類科技已在政治中浮現的方式，這種威脅不僅只是在理論上而已。

這名高階官員指出斯洛伐克近來發生的事件，也就是在國會選舉前幾天，社群媒體上瘋傳類似自由派政黨領袖聲音的音訊片段，據稱那是他談論提高啤酒價格和操縱選票的聲音。結果這些音訊是深偽技術製造。

美國今年初也傳出假的自動語音電話（robocall）事件，內容是冒充總統拜登敦促選民勿在新罕布什爾州1月初選投票，後來追蹤這些自動語音電話發現來源是一名政治顧問，他表示自己是想宣傳AI深偽的危險。

這名高階官員說，AI對執法形成挑戰，不僅是因為這種科技降低民眾惡作劇門檻，同時也為手法更高超的外國政府在意圖干預選舉時增添利器。

多名FBI官員向媒體簡報選舉安全議題，這名官員是其中之一，但基於FBI基本規定而不具名發言。

今年是美國大選年，目前FBI最關注的3個國家是俄羅斯、伊朗和中國。官方過去將各國希望透過影響美國選舉所達成的目標，歸因於不同的動機和企圖。

就俄羅斯而言，情報官員在2016年和2020年曾表示，莫斯科當局明顯偏向共和黨籍的川普（DonaldTrump），並採取措施助他當選總統，包括對民主黨人的電子郵件進行複雜的駭客攻擊，並將信件內容外洩。

最近情報界一份報告評估，俄羅斯在美國2022年期中選舉時試圖詆毀民主黨，目的是削弱美國對烏克蘭的支持，以及削弱人們對選舉的信心。

報告說，中國試圖影響少數由兩大政黨候選人對決的選戰，並聚焦那些持反中觀點的人，還暗中詆毀一名美國參議員。報告還說，伊朗也試圖「利用注意到的社會分歧，破壞民眾對美國民主制度的信心」。

FBI官員表示，中國今年很可能會持續煽動分裂，且FBI正觀察烏克蘭的戰況是否會刺激俄羅斯的行為。

FBI 美國大選

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