中國非法移民湧入美國南境 當局恢復合作遣返

美國和中國在雙方領導人去年底於加州會談後重建聯繫及擴大接觸，並已悄然恢復合作遣返非法滯留美國的中國移民。

美聯社報導，中國2022年8月暫停合作後，從墨西哥非法入境美國的中國移民人數激增。美國邊境官員去年在南境逮捕3萬7000多名中國人，人數是前一年的10倍。在美國即將舉行總統選舉之際，移民議題引發的緊張局勢進一步加劇。

中國外交部在本週致美聯社的聲明中說，中方「願意在移民執法領域與美國保持對話與合作」，並將接受國籍確定是中國的人被遣返回國。

美國國土安全部長馬約卡斯（Alejandro Mayorkas）上月在預算聽證會上告訴聯邦眾議院，他已與中方交涉，確保中國會開始讓遣返班機入境，如此美方就能遣送那些無合法依據留在美國的中國移民。

馬約卡斯也說，已有一架遣返班機飛中國，「為多年來頭一遭」。

美聯社詢問美中合作細節，以及已遣送或等待遣返的中國人數，但美國移民暨海關執法局（ICE）未回應。若無中國政府合作，美國不能遣返沒有合法居留身分的中國移民。

目前不清楚美中何時恢復合作，但根據追蹤遣返班機的倡議團體「邊境見證」（Witness at the Border）人員卡特萊特（Thomas Cartwright）說法，一架搭載少數被遣送者的包機於3月30日降落中國東北瀋陽市，但人數不詳。

這個倡議團體未曾發現其他班機赴中，但卡特萊特表示，一些移民可能已透過商業班機遣返。