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成人片女星結束作證 否認利用川普編故事牟利

中央社／ 紐約9日綜合外電報導
涉及美國前總統川普「封口費」案的成人片女星丹尼爾斯（Stormy Daniels）今天結束漫長的作證程序。歐新社
涉及美國前總統川普「封口費」案的成人片女星丹尼爾斯（Stormy Daniels）今天結束漫長的作證程序。歐新社

涉及美國前總統川普「封口費」案的成人片女星「暴風女」丹尼爾斯（Stormy Daniels）今天結束漫長的作證程序，川普的律師團企圖把她描繪成一個從指控中獲利的貪婪騙子。

丹尼爾斯聲稱曾於2006年與當時已婚的川普有性關係，但她否認為了封口費威脅川普。

法新社報導，45歲的丹尼爾斯在辯方律師尼切爾斯（Susan Necheles）步步進逼的交叉詰問中說：「我想揭露真相…用書面審判保護我的說法，好讓我的家人不受傷害。」

77歲的川普被控偽造商務紀錄，以支付13萬美元（約新台幣420萬元）給他的私人律師柯恩（MichaelCohen），償還柯恩在2016年總統大選前給丹尼爾斯的費用，目的是避免丹尼爾斯揭露往事，對川普造成政治傷害。

美國今年11月將舉行總統大選，共和黨籍的川普很可能再次與民主黨籍現任總統拜登對決。

丹尼爾斯本月7日和今天共作證近8小時，她向紐約陪審團詳述她在一場名人高爾夫球賽期間與川普的一夜情，以及後來的封口費。

川普的律師今天企圖指稱丹尼爾斯是為了錢才出面，說她出書利用這個故事賺了80萬美元。

川普的律師另指控她在脫衣舞俱樂部演出，用川普的照片宣傳，還使用「讓美國再次慾火中燒」（Making America Horny Again）的標語。川普曾以「讓美國再次偉大」（Make America Great Again）當作競選口號。

丹尼爾斯則說：「我從沒用過這個標語，我討厭這個標語。」

丹尼爾斯在交叉詰問中指控尼切爾斯企圖誘使她說錯話。尼切爾斯提到丹尼爾斯曾執導並演出超過150部成人片，「在讓性愛相關的假故事看起來逼真這方面，妳是老手」。

丹尼爾斯反駁說：「如果這個（關於川普的）故事有假，我會編得更好…我根本沒必要編這個故事。」

丹尼爾斯在7日的證詞中提到川普的睡衣、平口褲、性體位，還說川普沒戴保險套。她說，她當時「未受口頭或肢體威脅」，但「我沒有阻止、沒有拒絕，覺得很羞愧」。

川普則否認與丹尼爾斯有性關係。

川普今天出庭前對記者說，這是一起「畸形的案子」，「我們都沒見識過這種犯罪」。

川普 律師 美國

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