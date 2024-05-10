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美前國安顧問：川普若重返白宮 美國將保衛日本台灣

中央社／ 華盛頓9日綜合外電報導

曾於前美國總統川普政府擔任國安顧問的麥馬斯特（H.R. McMaster）告訴日經，即使川普在今年11月的總統大選後重返白宮，美國仍將致力於保衛日本與台灣。

麥馬斯特是美國退役陸軍中將，在2017年2月至2018年4月擔任川普（Donald Trump）政府國安顧問。日經亞洲（Nikkei Asia）今天刊登他3日接受日經網路採訪的內容。

麥馬斯特說，川普常問「美國的利益為何？為什麼美國必須這麼做？其他國家能多做一點嗎？」這是因為川普的外交政策哲學建立在共同分攤重擔和互惠的基礎上。

麥馬斯特表示，他認為川普假如勝選，將遵守「美日安保條約」，且釣魚台列嶼（日方稱尖閣諸島）適用這份條約。

麥馬斯特也斷言，不論11月的選舉是現任民主黨籍總統拜登（Joe Biden）或共和黨籍的川普勝出，贏家都將深信，要確保日本及區域內其他國家的安全及主權，沖繩具有戰略重要性；他們都將認可維持駐沖繩美軍很重要，畢竟「防止戰爭比起必須作戰便宜得多」。

針對美日同盟，麥馬斯特則形容這個聯盟對於嚇阻中國挑釁行為至關重要，「假設我們的同盟在軍事和外交上很堅固…可對潛在侵略者釋出有力訊息，尤其是針對中華人民共和國與共軍，告訴他們無法藉由武力達成在印太區域的目標」。

歷任美國政府針對美方可能如何回應中國侵台，都維持「戰略模糊」政策。麥馬斯特在訪問過程中，被問及是否認為美國將部署軍隊來防衛台灣時，他回答：「我認為答案是『會』。」

但麥馬斯特也說，像跟中國開戰這麼重要的總統決定，應該需要取得國會批准，「我認為針對此事，美國人民必須透過國會享有發言權」。

麥馬斯特強調，美日與其他盟邦加速交付武器給台灣很重要。他主張要避免因為台灣而發生大型戰爭，最好的方式就是讓台灣軍隊展現出「有能力（讓中華人民共和國）付出重大代價」。

麥馬斯特說：「我希望（中國國家主席）習近平及其軍事領導人了解，他們無法用可接受的代價，透過武力來達成對台目標。」

麥馬斯特也預期，不管是拜登連任或川普重返白宮，美國對北京的政策都將維持一致，對中國的態度或許會是新舊政府間最具連續性的領域。

麥馬斯特還說，他預期假如川普重新掌權，將對中國不公平的貿易和經濟行為採取「強硬且迅速的行動」，而且就算川普「對中國低價電動車（祭出）約200%的關稅」，他也不會驚訝。

川普 美國

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