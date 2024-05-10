批川普跳票 拜登：富士康成騙局

拜登宣布微軟投資案

美國總統拜登八日宣布，微軟投資卅三億美元在威斯康辛州建立人工智慧（ＡＩ）資料中心，前總統川普與富士康母公司鴻海集團創辦人郭台銘二○一八年在這裡動土；拜登說，川普口中的世界第八大奇蹟永遠不會實現，他押韻稱「富士康（Foxconn）最終成了一場騙局（con）。」

拜登表示，川普當時承諾，富士康要投資一百億美元，並創造一點三萬個就業機會，他們手持金鏟來這裡「挖了個洞」，然後自己就掉進去了，川普宣稱要打造世界第八大奇蹟，結果是百戶人家的房屋被推平，浪費數億美元的稅金來許下一個不會實現的計畫，「富士康最終成了一場騙局」。

川普與郭台銘二○一八年在威州動土，川普以「世界第八大奇蹟」來宣傳這項呼應「美國製造」的大型投資案。鴻海規畫四年內投入百億美元，在瑞辛郡蒙特普萊森打造液晶顯示面板（ＬＣＤ）工廠，將創造三千個就業機會，並有潛力在未來帶動一點三萬個工作機會；作為回報，威州將提供卅億美元的租稅補貼。

截至目前，鴻海在威州園區有四棟建築，分別是先進製造工廠、智慧製造中心、多功能建築，以及外型如球體狀的高效能運算與資料中心；富士康未如預期生產ＬＣＤ面板，反而縮減原先的投資計畫。富士康告訴美聯社，對威州投資已達十億美元，目前擁有千名員工。

拜登表示，傳說中的一點三萬個工作沒發生，威州還流失了逾千個工作機會。拜登抨擊川普，許下很多承諾，跳票的比兌現的還多，瑞辛郡們被川普拋諸腦後；拜登說，他會做到並信守承諾。

拜登宣布，微軟將投資卅三億美元在這裡建造新的資料中心，預計會帶來二千三百個工作機會用以建設，接著雇用二千名員工投入運作；此外，微軟承諾，投資計畫包含與當地社區和大學連結，培訓專業人員。

微軟總裁史密斯接受美聯社採訪表示，微軟堅定不移地致力於少承諾、多兌現，他稱讚拜登政府和民主黨州長艾佛斯的經濟政策，為八日宣布的發展奠定了基礎。

威州共和黨國會眾議員斯蒂爾則說，微軟的聲明對工人來說是件好事，但拜登正以此掩蓋他未能控制通膨上升的事實。

威州是美大選搖擺州

威斯康辛州是美國大選搖擺州，瑞辛郡更是關鍵；在過去的卅三位總統候選人中，多數在贏得瑞辛郡後順利當選總統，五人除外，川普是五位最終未選上總統的候選人之一，他雖然在瑞辛郡的得票多，卻輸掉了總統選舉；拜登則是一九七六年以來首位在沒有贏得瑞辛郡的情況下，贏得威斯康辛州選舉的民主黨人。

預計威州的選情將十分膠著，在過去六次總統選舉中，威州有四次以不到一個百分點的差距決定勝負；拜登二○二○年以不到二點一萬票獲勝。