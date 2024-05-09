川普18歲么兒政治首秀 將代表佛州出席共和黨全代會

美國共和黨佛羅里達州黨部主席鮑爾今天宣布，前總統川普么兒拜倫．川普（Barron Trump）已被選為出席「共和黨全國代表大會」（RNC）的佛羅里達州代表之一。

美聯社報導，鮑爾（Evan Power）表示，年僅18歲的高中生拜倫．川普將是佛羅里達州41人代表團成員之一，出席共和黨全國代表大會。在這場大會上，共和黨將正式提名他的父親川普（Donald Trump）代表該黨參選11月總統大選。美國國家廣播公司新聞網（NBC News）率先報導了拜倫．川普被選為代表的消息。

拜倫．川普向來遠離公眾目光，不過他今年3月已經滿18歲，且下週將自高中畢業。在紐約負責審理川普「封口費案」的法官先前宣布，本月17日不會開庭，以便川普出席兒子的畢業典禮。

小唐納．川普（Donald Trump Jr.）、艾瑞克．川普（Eric Trump）與川普么女蒂芬妮．川普（TiffanyTrump）也是佛州代表團成員之一。共和黨全國代表大會將於7月15日至18日在威斯康辛州密爾瓦基（Milwaukee）召開。

鮑爾透過電子郵件發出聲明說：「我們有幸能擁有一個由基層領袖、民選官員及川普家族成員組成的傑出組合，作為出席2024年共和黨全國代表大會的佛羅里達州代表團的一部分，他們將共同努力以赴。」