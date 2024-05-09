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美國佛州警察闖錯公寓 開槍擊斃非裔空軍飛行員

中央社／ 邁阿密8日綜合外電報導

美國民權律師克魯普今天說，佛羅里達州警察接獲通報，指一處公寓大樓發生騷亂，不料闖錯公寓，看到當時獨自在家的一名非裔美國空軍飛行員拿著槍，開了6槍將他擊斃。

美聯社報導，23歲的佛特森（Roger Fortson）是駐赫爾伯特機場（Hurlburt Field）的特種作戰聯隊（Special Operations Wing）高級飛行員，5月3日槍擊案發生時，他人在華爾騰堡海灘（Fort WaltonBeach）的基地外公寓。

佛特森家屬的律師克魯普（Ben Crump）在聲明中說，佛特森當時正在與一名女子進行Facetime視訊通話。

克魯普表示，這名女子說，佛特森獨自待在公寓內時，聽到門外有敲門聲。他問是誰在敲門時，沒有人回應。克魯普引述這名女子的說法指出，幾分鐘過後，佛特森聽到一聲更大聲的敲門聲，但透過貓眼窺看時沒有瞧見任何人。克魯普沒有透露這名女子的姓名。

這名女子說，佛特森有點擔心，因此前去取槍。克魯普說，這把槍是佛特森合法擁有的。

根據克魯普的聲明，佛特森走回客廳時，警員破門而入，看到佛特森拿著槍枝，朝他開了6槍；這名女子說，佛特森中槍後倒在地上，說「我不能呼吸了」。

官員指出，佛特森在醫院宣告不治。涉及開槍的警員在等待調查期間，被勒令行政休假。

克魯普在聲明中表示，這名女子說，佛特森在他們視訊通話時沒有引發騷亂，認為警察一定是闖錯公寓了。

克魯普說：「佛特森死亡的情況引發嚴重問題，有關當局必須立即回覆，尤其是考量到證人提供令人震驚的陳述，聲稱警察闖錯公寓了。」

克魯普說：「我們呼籲在調查佛特森死亡事件時保持透明，並立即向他的家屬公布隨身攝影機影片。他的家人與公眾有權知道釀成這場悲劇的事發經過。」

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