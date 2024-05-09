美眾院共和黨議員提罷免議長 民主黨推擱置反制成功

美國聯邦眾議院共和黨一位極右派議員發起罷免共和黨籍議長強生（Mike Johnson）動議，原已分裂的共和黨在11月大選前再陷衝突，最後是民主黨人提出動議要求擱置罷黜案成功，拯救了強生。

法新社報導，根據眾院規定，任一位議員都能發起投票罷免議長，而葛林（Marjorie Taylor Greene）6個多星期前提出罷黜強生的動議後，今天終於扣下扳機。

這位喬治亞州選出的保守派議員今天在眾院正式發起罷免強生動議時，遭到同僚噓聲。

她指責強生「經常」站在民主黨一邊鞏固權力，並領導一個「助長對外戰爭、踐踏公民自由並增加我們災難性國債」的政黨。

但葛林未能獲得同僚支持；最重要的是，連共和黨總統參選人川普也不支持。川普最近表示，強生「做得非常好」。

葛林也遭到民主黨領導層的反對。她的行動原本就註定失敗，最終，163名民主黨人與共和黨人以359票對43票通過了擱置葛林所提的罷免動議。

許多右翼議員不滿強生仰賴民主黨選票，來推動他們認為在烏克蘭援助和政府預算等議題上背棄保守立場的議程。

但民主、共和兩黨議員都擔心重蹈麥卡錫（KevinMcCarthy）先前因右翼反叛遭罷免的混亂局面，當時因為遲遲無法找到繼任者，那場叛亂導致眾院癱瘓3週。

距離總統和國會選舉只剩不到6個月的時間，共和黨人認為威脅強生的議長寶座將造成分裂，損害他們在華盛頓掌控兩院的前景。