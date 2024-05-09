鴻海投資威州規模縮水 受4大因素變動影響

美國總統拜登今天在威斯康辛州為微軟投資造勢，抨擊大選對手川普未兌現鴻海投資承諾。回顧鴻海在威州投資規模和項目經過多次調整，原規劃投資百億美元先進面板廠，現在轉型製造伺服器等網通設備，專家分析，主要是受4大因素變動影響。

微軟（Microsoft）今天宣布在威州投資33億美元興建人工智慧資料中心，其位於拉辛郡的新廠，原是鴻海集團在2018年承諾要興建的LCD面板廠廠址。拜登（Joe Biden）今天與微軟總裁史密斯（Brad Smith）一同出席威州活動，拜登抨擊川普（Donald Trump）未兌現他對當地的鴻海投資項目承諾。

鴻海在美國威州投資設廠，歷經數度更迭。熟悉鴻海美國布局的產業人士接受記者電訪分析，產業景氣和型態改變、美中科技戰、美國威州州長改選及美國總統換任牽動補貼等政策走向，加上威州當地招募專才員工不易等因素，均影響鴻海在威州投資布局進展。

鴻海在2017年得以投資威州，主要是時任共和黨籍威州州長華克（Scott Walker）大力牽線，提供租稅減免獎勵規模達40億美元的誘因。鴻海當時規劃在拉辛郡（Racine）設立10.5代線先進8K液晶顯示（LCD）面板廠，投資規模估達100億美元，也規劃僱用1.3萬名員工。

2018年6月底，鴻海威州新廠區動土，時任美國總統川普與鴻海董事長郭台銘共同出席並合影，兩人互相拉抬並為對方代言，川普並稱鴻海威州廠是世界第8大奇蹟，鴻海在威州投資成為川普大力鼓吹在全球招商引資的重大政績。

不過鴻海威州建廠以來，調整投資規模與計畫傳言不斷，補貼和賦稅優惠規模也備受外界討論。2018年11月，威州州長改選由民主黨籍的艾佛斯（TonyEvers）當選，威州政治生態轉變，鴻海投資計畫遇到最大轉折。

艾佛斯主張與鴻海重談投資項目，對於汙染防治和補貼優惠等議題也有不同看法，對鴻海在威州營運方式產生重大影響。

產業人士指出，州長換人使威州政策改變，是鴻海調整投資項目的變數之一；但最關鍵在於當時面板產業景氣快速變動，考量招募員工不易和當地建廠成本，必須調整當地高階面板廠規劃。

儘管2019年2月，鴻海決定將10.5代液晶面板廠改為6代液晶面板廠，但艾佛斯4月仍表示，鴻海威州投資計畫協議已不再發揮作用，州政府要與鴻海及威斯康辛經濟發展局（WEDC）重新修改協議內容，這也包括重談雇用員工人數和補貼優惠等項目；雙方到2020年底，持續處於各說各話、但不撕破臉的狀態，鴻海也未中止在威州投資。

2019年6月下旬，郭台銘投入國民黨總統初選，有意競逐2020台灣總統大選，鴻海董事長一職由劉揚偉接任，劉揚偉在8月率鴻海高層與艾佛斯和議會領袖等人會面，建立雙方溝通管道。

產業人士分析，美中科技戰轉趨激烈，牽動鴻海在威州投資動向。2020年10月至11月，劉揚偉在公開場合表示，威州投資會隨時依據市場動態調整，伺服器將是威州生產項目之一，劉揚偉指出，因應全球美中G2發展狀況，美國供應鏈有其必要性。

2021年1月，民主黨籍拜登繼任美國總統，川普卸任。為爭取賦稅優惠，鴻海在2021年4月釋出善意，表示從2018年動土以來，累計在威州投資規模約9億美元、增建先進廠區和製造中心、增加就業機會等訊息。

2021年4月下旬，艾佛斯與鴻海達成新合約，放寬鴻海集團及其他製造商，不需綁定製造或生產特定產品的要求，只要能符合僱用員工和資本投資的目標，就可以享有獎勵措施。

這代表鴻海集團在威州投資，不需要限定10.5代面板廠相關項目，也放寬鴻海子公司、關聯企業參與投資的機會，新合約也讓鴻海集團旗下工業富聯美國公司，可享有獎勵措施的資格合約內容修正，提供鴻海集團擴大在威州布局高階伺服器產線的契機。

2021年5月上旬，工業富聯證實第2季新產能投產，布局高階伺服器和雲端運算用網通設備製造，鴻海威州廠區朝向伺服器製造生產邁進；12月，鴻海首次獲得威斯康辛州經濟發展公司（WEDC）賦稅優惠，鴻海與威州關係進入另一個新階段。

2023年4月中旬，微軟同意斥資5000萬美元，在鴻海集團威州園區購地興建一座大型資料中心，說明書指出，鴻海將相關土地所有權轉讓給微軟，並獲得出售土地的收益。

鴻海在威州投資轉折，也成為美國總統大選攻防焦點。美國白宮新聞資料今天指出，前川普政府原承諾鴻海投資將創造1.3萬個製造業工作機會，但計畫沒有實現，鴻海放棄興建面板廠，只有創造少數工作機會。

鴻海回應指出，威州廠區是製造資料伺服器的關鍵據點，當地員工數超過1000名，鴻海在威州投資規模達10億美元，持續追求與當地社區一同成長的契機。