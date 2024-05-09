快訊

鐘點費漲但只多30元 兼任師自嘲：可多吃便當免淪街友

被爆與角頭吃魚翅宴！北市警局長張榮興「這樣解釋」

女工程師Firefox開7470個分頁「失手關掉」哭喊再也開不了！網曝1招救回

鴻海：投資威州10億美元 是資料伺服器關鍵製造據點

中央社／ 台北9日電

美國總統拜登（Joe Biden）今天在威斯康辛州為微軟投資造勢，抨擊競選對手川普未兌現鴻海投資承諾。鴻海表示，威州廠區是製造資料伺服器的關鍵據點，當地員工數超過1000名，鴻海在威州投資規模達10億美元，持續追求與當地社區一同成長契機。

微軟（Microsoft）今天宣布在威州投資33億美元興建人工智慧資料中心，其位於拉辛郡的新廠，原是鴻海集團在2018年承諾要興建的LCD面板廠廠址。

拜登今天與微軟總裁史密斯（Brad Smith）一同出席威州活動，拜登抨擊總統大選競爭對手川普（Donald Trump）未兌現他對當地的鴻海投資項目承諾。

鴻海在美國威州投資設廠，歷經數度更迭，規模和項目均有調整，原先規劃先進面板廠，現在轉型製造伺服器和雲端運算用網通設備。

鴻海上午接受中央社記者詢問時回覆，儘管市場需求和其他挑戰不斷改變，鴻海集團持續與威州當地社區共同成長。

鴻海指出，威州廠區是製造資料伺服器的關鍵據點，鴻海集團在全球伺服器市占率約40%，威州廠區營運持續貢獻全球伺服器市場，目前威州廠區員工人數超過1000名，讓鴻海在全球伺服器市場位居領先地位。

鴻海說明，從2020年以來3年期間，集團在威州廠區的雇用規模至少成長42%，近年來鴻海集團是當地拉辛郡（Racine）最大的納稅者，鴻海支持威州的科技創新與擴展，也成為當地利害關係人與合作夥伴打造基礎建設的重要支柱，鴻海在威州投資規模達10億美元。

鴻海指出，威州廠區與集團在全球24個國家地區的205個營運據點一樣，鴻海會協助各地客戶成功，透過在全球製造營運，鴻海也願意掌握與利害關係人在當地社區一同成長的契機。

川普 拜登 美國

延伸閱讀

批川普美國製造跳票 拜登：富士康設廠最終成騙局

微軟威州建AI資料中心 廠址原為鴻海規劃面板廠

拜登下一步…對陸祭AI模型禁令

爭取搖擺州支持！拜登端出微軟33億美元AI投資案 跟鴻海威州廠成鄰居

相關新聞

美總統獨立參選人小羅勃甘迺迪 腦部曾遭寄生蟲入侵

美國總統參選人健康問題是今年大選關注焦點。紐約時報今天報導，獨立參選人小羅勃甘迺迪曾被診斷出腦部有寄生蟲，血液檢測曾發現...

在美國哥大校園見證的抗爭衝突：警察進入校園，為何觸犯大忌？

從2023年10月7日，哈瑪斯對以色列發動恐怖攻擊，而以色列對加薩發動報復式戰爭之後，這場戰爭已經從中東延燒回到了美國內部，尤其大學校園之上。筆者目前於紐約哥倫比亞大學攻讀藝術史博士，在這個學年亦擔任藝術史通識課講師，在這幾個月內親眼目睹並參與了哥大校園上各種抗議及衝突的演變，到目前為止，這已經不只是關於以色列與巴勒斯坦的問題本身了，而是攸關美國校園上的言論與學術自由。

拜登批威州投資案 鴻海：已投資10億美元 聘千名員工

美國總統拜登周三（8日）到威斯康辛州造勢，宣布微軟的33億美元資料中心投資案，抨擊競選對手川普任期內在同一地點吹噓的鴻海...

批川普美國製造跳票 拜登：富士康設廠最終成騙局

美國總統拜登8日赴威斯康辛州競選造勢，宣布微軟投資33億美元建立人工智慧（AI）資料中心，前總統川普與富士康母公司鴻海集...

TikTok告美國政府違憲 侵言論自由

短影音共享平台抖音（TikTok）及其中國母公司「字節跳動」七日提出法律訴訟，控告美國政府的TikTok禁令「明顯違憲」...

微軟威州建AI資料中心 廠址原為鴻海規劃面板廠

微軟總裁史密斯今天宣布將在威斯康辛州投入33億美元興建人工智慧資料中心，讓威州成為驅動創新經濟的核心，該廠址原是鴻海6年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。