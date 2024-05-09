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美總統獨立參選人小羅勃甘迺迪 腦部曾遭寄生蟲入侵

中央社／ 舊金山8日專電
紐約時報和華盛頓郵報8日相繼報導獨立總統候選人小羅勃·甘迺迪於2012年在離婚官司作證，自曝自己曾被寄生蟲感染、被診斷汞中毒，有記憶喪失和腦霧等健康問題。（路透） 路透社
紐約時報和華盛頓郵報8日相繼報導獨立總統候選人小羅勃·甘迺迪於2012年在離婚官司作證，自曝自己曾被寄生蟲感染、被診斷汞中毒，有記憶喪失和腦霧等健康問題。（路透） 路透社

美國總統參選人健康問題是今年大選關注焦點。紐約時報今天報導，獨立參選人小羅勃甘迺迪曾被診斷出腦部有寄生蟲，血液檢測曾發現體內汞含量超標10倍，經歷過記憶喪失和精神模糊。他則表示已經恢復。

美國總統大選獨立參選人小羅勃甘迺迪（RobertKennedy Jr）現年70歲，較競爭對手、民主黨籍現任總統拜登（Joe Biden）和共和黨籍前總統川普（Donald Trump）都要年輕，被視為可能對現狀構成最大威脅的「外卡」參選人。

他出身民主黨政治世家，是美國已故前總統約翰甘迺迪（John F. Kennedy）侄子，日前已經宣布搭檔矽谷科技企業家夏納翰（Nicole Shanahan）競選。

紐時報導，2010年時，小羅勃甘迺迪經歷過嚴重的記憶喪失和精神模糊，因此懷疑自己腦部長了腫瘤，尋求幾名美國頂尖醫生諮詢。

紐時查閱他在2012年的一份證詞後發現，醫生當時看見他腦部有一個黑點，並推斷為腫瘤，不過，就在他準備前往進行手術治療時，接到一名紐約長老教會醫院醫生的電話，告知他另一個可能性，就是他腦部有一隻已死的寄生蟲。

「它（蟲子）進入我的大腦，吃了當中一部分，然後就死了。」小羅勃甘迺迪在證詞中說到。

競選過程中，小羅勃甘迺迪努力呈現自己的年輕和體能優勢。例如，和專業滑雪運動員一起滑雪，以及在威尼斯的海灘打赤膊做伏地挺身。

不過，他仍面臨令人關注的健康問題，像是心房顫動，及腦內寄生蟲的狀況，也曾被診斷出汞中毒，並在證詞中提及自己有短期和長期記憶喪失的困擾。

小羅勃甘迺迪告訴紐時，他已從記憶喪失和精神模糊當中恢復，也沒有因為寄生蟲問題留下任何後遺症，且當時不需要進行治療。治療寄生蟲感染和汞中毒的專業醫師表示，這兩種情況有時會永久損害大腦功能，但也可能完全康復。

小羅勃甘迺迪說，不知道寄生蟲的類型或是在哪裡感染的。幾名傳染病專家告訴紐時，據小羅勃甘迺迪的描述，可能是豬肉絛蟲幼蟲。這只是籠統的說法。

德州大學加爾維斯敦醫學分部（University of TexasMedical Branch in Galveston）傳染病學教授懷特（Clinton White）說，微小絛蟲卵具黏性，且容易轉移至另一個人身上，一旦孵化便可能透過血液移動並進入「各種組織」。

內布拉斯加大學林肯分校（University of Nebraska-Lincoln）寄生蟲學實驗室負責人賈德納（ScottGardner）則研判，寄生蟲感染可能會導致記憶喪失，但「嚴重的記憶喪失」與「汞中毒」往往較為相關。

小羅勃甘迺迪曾接受血液檢測，檢測結果顯示，他體內的汞含量是環境保護署（Environmental ProtectionAgency，EPA）認定安全標準的10倍。

他受訪說，相信自己是飲食中毒，當時他的飲食含大量掠食性魚類，尤以鮪魚和鱸魚居多。出現健康狀況後，他增加睡眠、減少旅行、並減少攝取過多魚類，甚至接受「螯合治療」（Chelation therapy）試圖讓金屬排出體外。

小羅勃甘迺迪競選團隊拒絕提供他的醫療紀錄。當競選團隊發言人史皮爾茲（Stefanie Spear）被問到健康問題是否會影響小羅勃甘迺迪擔任總統的情況時，史皮爾茲回應，考慮到這場選戰的競爭者，這是個搞笑的建議。

年齡和健康是今年美國大選，美國選民關注的焦點之一。紐時指出，拜登和川普都未公布醫療紀錄，白宮2月提供一份拜登的健康摘要，川普僅在去年11月發布醫生的3段聲明，挑戰大眾瞭解競選者健康狀況的常規。

寄生蟲 甘迺迪 美國大選

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