川普不當處理機密文件案 佛州法官無限期延後開審

美國前總統川普被控不當處理機密文件案，承審的佛羅里達州法官今天決定無限期延後正式開審日期，這使得此案不太可能在11月總統大選之前進入審理程序。

綜合法新社和路透社報導，佛州聯邦地區法院法官甘農（Aileen Cannon）今天表示，鑒於審前動議數量過多，不可能按原定的於5月20日正式開審。

甘農2020年獲時任總統川普任命為聯邦法官，她今天並未替這起聯邦層級的刑事案件訂定新的審訊日期。

甘農這項宣布對起訴川普的特別檢察官史密斯（Jack Smith）而言是一大挫折。此案如今不大可能於11月5日總統大選之前開審。

川普預料將獲共和黨提名挑戰2024年總統選舉，但目前共面臨4大刑事案件，他的律師團隊拿出「拖」字訣，力求讓各案延至大選過後再審，如此一來，倘若77歲的川普勝選，他面臨的聯邦指控就有機會被撤銷。

川普目前正在紐約就另外一起刑事案件受審。在紐約這起地方層級的刑事案件中，川普涉嫌於2016年大選前偽造商業紀錄，以掩飾向成人片女明星支付封口費一事。

而在佛州不當處理機密文件案中，川普去年6月已對非法持有國防資訊、串謀妨害司法公正及做出虛假陳述等聯邦指控概不認罪。

根據起訴書，川普將包含國防部、中央情報局（CIA）和國家安全局（NSA）紀錄的機密文件，放置在他佛州海湖俱樂部（Mar-a-Lago）的宅邸，不僅沒有任何安全措施，也一再阻撓官方人員取回文件。

甘農今天在她的命令中表示，鑒於審前要處理的動議數量龐大，加上此案部分證據具機密性質，法院難以在5月進行審判。

甘農並未訂出新的審判日期，僅說「等法院待處理事項獲得解決，顧及被告享有的正當法律程序之餘，也能依照公共利益的公平有效執行正義」，再另行發布命令通知。

除了紐約和佛州這兩起刑事案，川普也在華府和喬治亞州面臨另外兩起與試圖推翻2020年大選結果有關的刑事案件。