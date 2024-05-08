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豔星出庭封口費案 川普律師指證詞無效遭法官拒絕

中央社／ 華盛頓7日專電

美國前總統川普封口費案的核心人物、成人片女星「暴風女」丹尼爾斯今天出庭作證，在庭上描述與川普於2006年的性行為。川普律師以她的說法無關案情為由要求判定無效，遭法官拒絕。

很可能再度代表共和黨參選總統的川普（DonaldTrump）遭控偽造商業紀錄，以掩飾2016年總統大選前幾天支付丹尼爾斯（Stormy Daniels）13萬美元（約新台幣420萬元），換取她對2006年與川普有性行為一事保持沈默。

川普因偽造商業紀錄遭檢察官起訴34項重罪，紐約法院4月16日起審理，今天第13天，9日將再傳喚丹尼爾斯，川普律師將繼續對丹尼爾斯問話。

綜合美媒報導，丹尼爾斯說她在2006年認識川普，她赴川普之約，晚餐後在加州塔霍湖（Lake Tahoe）飯店與川普有性行為，她形容這不是她想要的，但她沒有抗拒。她也提到，感受到「權力不平衡」，川普體型較大，擋住她的去路，她也知道門外有川普的保鑣，但是她沒有感受到言語或肢體上的威脅。

丹尼爾斯說，川普當時曾告訴她，他認為她應該上他的節目「誰是接班人」（The Apprentice）。之後幾年她在幾個公開場合見過川普，但因為川普安排讓她上「誰是接班人」節目，她和川普也沒有再聯絡。

丹尼爾斯現年45歲，在檢察官赫芬格（SusanHoffinger）的問話下，她具體描述當時情形，川普的律師多次提出異議，部分獲得法官莫城（JuanMerchan）認同。莫城一度對赫芬格說，提問太過細節，很多都是多餘的。

路透報導，川普的律師布蘭希（Todd Blanche）也一度抗議，指丹尼爾斯的證詞內容，包括川普沒有戴保險套等細節，會激怒陪審團，也與案情無關。川普的律師主張，丹尼爾斯違反規則，要求她的證詞無效，但法官沒有接受。

2016年大選前，華盛頓郵報（Washington Post）取得一份川普在2005年用粗鄙言語談論女性的影片，衝擊川普的選情，隨後川普即要他當時的律師柯恩（Michael Cohen）危機處理，並與丹尼爾斯達成封口費的協議。

丹尼爾斯說，她選擇接受這筆錢，主要是為保護她的孩子和她的職涯。她受到壓力而簽下保密協議，也聲明會否認與川普有婚外情。直到華爾街日報（WallStreet Journal）在2018年獨家報導川普在2016年選前透過柯恩給丹尼爾斯封口費一事，丹尼爾斯開始接受電視訪問，講述這段經過，同時也出書。

在華爾街日報之前，2011年就有八卦網站提到她與川普的緋聞。丹尼爾斯在法庭提到，她2011年曾在一個停車場受到不明人士威脅，要她別再透露與川普的事。

川普的律師尼切爾斯（Susan Necheles）質疑丹尼爾斯編造她遭威脅的故事，也指控丹尼爾斯的目的是為了跟川普勒索金錢。川普否認與丹尼爾斯有緋聞。

川普面臨4項刑事起訴，其中2項涉及試圖推翻2020年大選結果，一項是卸任後將數百件機密文件留在佛州寓所，並阻撓政府取回。在4案中，封口費案普遍被認為是後果較小的案件，也是11月選前唯一可能進入陪審團審理的案子。

在機密文件案方面，佛羅里達州聯邦地區法院法官甘農（Aileen Cannon）今天指出，本案原定5月下旬審理，但在陪審團聽審前，還有關鍵問題要處理，因此，審判日期將無限期延後。在3月的一場聽證會上，川普的律師希望甘農將審判延到選後，檢方則希望在7月初舉行。

川普 律師 華爾街日報

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