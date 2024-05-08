美健身房最貴方案 年費要價130萬元

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
美國高檔連鎖健身中心Equinox，推出全球最貴的健身方案之一，年費要價4萬美元。（取材自Equinox官方臉書） 陳苓
美國高檔連鎖健身中心Equinox，推出全球最貴的健身方案之一，年費要價4萬美元。（取材自Equinox官方臉書） 陳苓

美國高檔連鎖健身中心Equinox，6日推出全球最貴的健身方案之一，年費要價4萬美元（約新台幣130萬元）。

該公司宣稱，這個量身打造的方案不只是健身課程，還包含營養計畫、睡眠指導等，要讓會員更健康更長壽。

Equinox與實驗室新創公司Function Health合作推出的健身方案，先由Function Health測試會員的100項生物標記，從心臟、肝臟、腎臟狀況，到新陳代謝、免疫系統、癌症標記、營養素等無所不包。接著Equinox會進行體適能測試，包括最大攝氧量、肌力、運動範圍等。上述測試每年重覆兩次。

Equinox有專人整合所有測試結果和數據，協助會員制定個人化方案，以提升整體健康與體適能。每名會員都有由健身教練、營養師、按摩師、睡眠教練組成的團隊。

健身 教練 睡眠

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