787製程跳過檢查要項恐涉偽造記錄 FAA再查波音

波音公司近期坦承員工有可能在一些787客機生產過程中跳過關鍵檢查項目，卻稱檢查完成疑涉偽造記錄。波音再爆品質疑慮使美國聯邦航空總署今天宣布對波音展開新的調查。

綜合華爾街日報、華盛頓郵報等報導，聯邦航空總署（FAA）稱波音於4月時告知，他們可能在某些787夢幻客機（Boeing 787 Dreamliner）沒完成所需檢查。

知情人士透露，被跳過的檢查有涉及所謂搭接與接地（Bonding & Grounding），這是用於減少飛機燃料箱附近的電氣傷害。商用噴射客機有各種安全機制保護油箱免受雷擊、靜電等其他影響。

FAA則表示波音上月主動告知，坦承可能沒按照要求對機翼與機身連接的區域做檢查。

FAA說他們正調查「波音有否依規定完成相關檢查，以及員工有否可能涉及偽造記錄」。自今年1月5日一架阿拉斯加航空（Alaska Airlines）的波音737MAX發生機門在空中脫落事件後，FAA就一直在查波音的生產流程。

暫還不清楚目前世界各地用於載客的787飛機會否需停飛受檢。FAA表示，波音正在重新檢查所有還在生產線上的787飛機，並被要求須制定一套計畫來處理已投入使用的787機隊。

知情人士另透露，恐有多達450架已投入運營的787飛機受影響；波音在一份提交的各項安全報告內提及，公司截至去年已交付1110架夢幻客機。

波音近期放慢787客機的生產進度，部分原因是供應商方面的問題；波音還表示會減少「非正常流程工作」（traveled work，即組裝中發現缺陷也不及時糾錯，拖延至後續組裝階段再處理以免延誤生產進度）。

阿拉斯加航空的波音737 MAX發生事故後，連月來有好幾名吹哨者出面舉報波音生產環節問題叢生，讓波音遭受更嚴格審查，期間還發生至少2名吹哨人暴斃的巧合。而波音內部據傳有「報復文化」（會惡整提出潛在安全風險的人員）也引起參議院關注，已有兩個委員會為此調查波音。