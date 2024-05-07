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川普屢屢違反禁言令 法官再罰款警告再犯就關

中央社／ 紐約6日綜合外電報導
美國前總統川普坐在被告席。美聯社
美國前總統川普坐在被告席。美聯社

主審美國前總統川普刑事審判的紐約法官今天以違反禁言令為由判處川普1000美元罰款，並認定他藐視法庭；法官還警告，如果川普再次違反禁言令，將被監禁。

路透社報導，法官莫城（Juan Merchan）表示，他之前處以9筆1000美元罰款，似乎沒有阻止這名富有的商業大亨觸犯禁令。

禁言令禁止川普在刑事審判中公開談論陪審員和證人，但共和黨籍的川普近期受訪時說：「陪審團選得真快，95%都是民主黨人。這一帶大多全是民主黨人。」

莫城說：「我不想實施監禁制裁，並已盡一切努力避免這樣做。但如果有必要，我會這麼做。」

莫城處以罰款時表示，他認為入獄「確實是最後的手段」，因為這麼做會擾亂審判，帶來巨大的安全挑戰，並使2024年總統選舉變得更加複雜。

但莫城說，川普「持續、故意」違反禁言令，相當於「對法治的直接攻擊」。

川普在此案被控偽造商務紀錄，以掩蓋在2016年大選前支付封口費給成人片女星「暴風女」丹尼爾斯（Stormy Daniels）。若他入獄，將是這場歷史性審判中前所未有的一步。

莫城做出裁決後，陪審員聽取了川普前員工的證詞，這些證詞可能支持檢察官指控川普偽造商業紀錄以掩蓋封口費的說法。

川普不認罪並否認有不當行為。

川普 民主黨 罰款

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