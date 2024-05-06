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美校長遭AI偽造錄音誣陷 專家警告人人可能受害

中央社／ 華盛頓6日綜合外電報導
警方指控美國派克斯維爾高中（Pikesville High School）一名心懷不滿的職員利用AI技術偽造一段錄音，內容是校長艾斯華特（Eric Eiswert）怒罵猶太人和「忘恩負義的黑人小孩」。圖／美聯社
警方指控美國派克斯維爾高中（Pikesville High School）一名心懷不滿的職員利用AI技術偽造一段錄音，內容是校長艾斯華特（Eric Eiswert）怒罵猶太人和「忘恩負義的黑人小孩」。圖／美聯社

一段偽造錄音檔，讓美國馬里蘭州一名高中校長面臨排山倒海的反猶和種族主義指控。此案再度敲響人工智慧（AI）遭到濫用的警鐘，專家說，從總統到一般民眾，人人都可能受害。

法新社報導，警方指控派克斯維爾高中（Pikesville High School）一名心懷不滿的職員利用AI技術偽造一段錄音，內容是校長艾斯華特（Eric Eiswert）怒罵猶太人和「忘恩負義的黑人小孩」。

今年1月音檔外流後，派克斯維爾高中行政人員接到大量憤怒電話和威脅。此事凸顯隨處可得的AI和編輯工具很容易被濫用來假冒名人和一般民眾。

全球多國將於今年舉辦重要選舉，美國也將於11月舉行總統大選。在修法填補漏洞之際，派克斯維爾高中的案例說明了逼真的深偽（deepfake）技術造成的危害。

加州大學柏克萊分校（University of California,Berkeley）數位鑑識專家法瑞德（Hany Farid）說：「只需要一個畫面就能讓某人出現在影片裡，只需要30秒的音訊就能複製一個人的聲音。」

他說：「除非從不留下任何蛛絲馬跡，否則幾乎無能為力…攻擊對象已從（美國總統）拜登、（流行歌手）泰勒絲（Taylor Swift），擴大到高中校長、15歲青少年、記者、律師、企業老闆，甚至是家中長輩。現在每個人都可能受害。」

經過校方調查後，派克斯維爾高中的31歲體育主任達林（Dazhon Darien）上月底被逮捕。檢方正準備以4項罪名起訴他，包括擾亂學校活動。

起訴文件提到，該校教職員在音檔流出後感覺很不安全，教師們擔心校園內裝有錄音器材。許多網友也在艾斯華特的社群媒體帳號留下大量辱罵訊息，一名社群平台X用戶對艾斯華特說：「如果你死了，世界會變得更加美好。」

目前校方暫時讓艾斯華特休假，他的住宅也需要加強保全。

當這段捏造音檔在社群媒體上傳開時，擁有近百萬粉絲的倡議人士麥克森（DeRay McKesson）在X平台上公開要求校方開除艾斯華特。等到警方提出指控，他才坦言自己被騙了。

美國多所學校也正致力打擊AI製造的深偽色情片，這些影片導致學生受到騷擾，而目前並無聯邦法律可管。

派克斯維爾高中的高爾夫球教練布瑞頓（ParkerBratton）說，艾斯華特的例子在當地敲響警鐘，揭示假資訊如何把一個「非常緊密的社區」鬧得雞犬不寧。

布瑞頓說，美國只有一位總統，卻有不計其數的校長，「大家會想：對我來說這意味什麼？萬一有人想毀掉我的職業生涯，我會面臨哪些後果？我們永遠擺脫不了這種風險」。

校園 社群媒體 美國

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