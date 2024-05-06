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蘇利文：有信心TikTok年底前出售

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導
美國上月通過TikTok禁令，限期中國母公司字節跳動1年內將TikTok賣給美國公司，對此國安顧問蘇利文4日表示禁令「放眼世界各國都站得住腳」。圖為蘇利文上月出席華府記者會。路透
美國上月通過TikTok禁令，限期中國母公司字節跳動1年內將TikTok賣給美國公司，對此國安顧問蘇利文4日表示禁令「放眼世界各國都站得住腳」。圖為蘇利文上月出席華府記者會。路透

日經亞洲報導，華府憂心短影音平台TikTok淪為中共操縱工具，上個月通過「不賣就禁」法案，要求中國母公司字節跳動一年內將TikTok賣給美國公司，否則不得在美營運，對此美國國家安全顧問蘇利文四日表示，TikTok禁令「很合理」，而且有信心今年底前完成出售。

蘇利文日前出席「金融時報周末版」活動表示，「我們認為TikTok切割字節跳動、最後轉售給美國公司這件事很合理」，並且補充「沒有理由不會在今年底看到最終結果」。

美國總統拜登上月底簽署通過TikTok禁令，限期字節跳動在九個月內、亦即明年一月前出售該應用程式，倘若交易有所進展則可寬限三個月到明年四月。

全球政治風險諮詢組織歐亞集團創始人、美國政治學家布瑞莫本周也表示，TikTok禁令是正確之舉，「TikTok最終將受制於中國政府，而中國是專制的國家資本主義政權，與美國的戰略競爭日益激烈」。

許多情報機構已示警，北京可透過TikTok監控和操縱美國社會，除非中國母公司撤資或徹底禁用，否則沒有任何補救和保證能降低國家安全風險。

另一方面，目前TikTok在美國有一點七億使用者，主要以年輕世代為主，理論上禁令最終結果會落在美國十一月總統大選之後，對極力搶攻年輕選票的拜登和川普而言至關重要。

拜登 美國

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