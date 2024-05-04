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駐多倫多處長陳錦玲投書：呼籲從疫情學教訓

中央社／ 多倫多3日專電
駐多倫多辦事處長陳錦玲。聯合報系資料照／中央社
駐多倫多辦事處長陳錦玲。聯合報系資料照／中央社

加拿大環球郵報（The Globe & Mail）4月30日以社論表達對「禽流感是否會成為下一個致命流行病？」的擔憂；駐多倫多經濟文化辦事處長陳錦玲今天投書回應，呼籲正視將台灣納入全球衛生體系的必要性。

與此同時，多倫多僑界為支持台灣世界衛生大會（WHA），訂明天4日下午在多倫多市中心鬧區最繁華的「央-登打士廣場」（Yonge-Dundas Square）舉行造勢活動，卯足全力為台灣發聲。

「央-登打士廣場」有「多倫多的紐約時代廣場」稱號。多倫多僑界將在現場藉由TECO鼓隊表演和台灣意象展示活動，呼籲加拿大各界正視台灣迄今仍被排除在WHA之外的不公事實，並強調「台灣能幫忙」（Taiwan Can Help）。

環郵社論指出，最近H5N1禽流感傳染給乳牛並迅速蔓延到美國各地農場，加拿大目前沒有已知的受感染牛病例，加拿大公共衛生官員表示，就目前情況來看，人類感染禽流感的風險仍然很低，食品供應也沒有受到威脅。

社論問道，「在新冠病毒（COVID-19） 帶來的社會、政治、實質創傷仍未癒合之際，前述一切都有一種『似曾相識』（déjà vu）的怪異感。人們不禁想知道，我們是否從這場疫情學到任何教訓，這次我們會否比上次準備得更好？」

面對環郵在社論中主張加強監測和預防措施，陳錦玲撰文呼應指出，台灣位於東亞鳥類遷徙路線的關鍵交叉點，在全球對抗致命病毒的鬥爭中扮演關鍵角色。

陳錦玲表示，「禽流感會不會是下一次災難性疫情？答案在於我們能否從過往的疫情學到教訓，強調國際社會的包容性。」

陳錦玲寫道，每年估計125萬隻候鳥飛越台灣或在台灣過冬。台灣與眾不同的地理位置，讓它在追蹤和打擊致命病毒方面，別具意義。台灣及時通知和傳播重要訊息，其中包括2013年和2017年的H6N1和H7N9禽流感病例，在在凸顯了將台灣納入全球衛生組織的必要性。

陳錦玲指出，台灣迄今仍被排除在世界衛生組織（WHO）及其附屬組織外，其中包括「全球流感監測和應對系統」（Global Influenza Surveillance andResponse System）。

她反問：「另一場疫情大流行的可能性迫在眉睫。以不同方式對待台灣，是否可以作為避免這種情況的起點？」

多倫多 禽流感

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