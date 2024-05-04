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拜登向裴洛西與高爾頒總統自由獎章 趁機挖苦川普

中央社／ 華盛頓3日綜合外電報導
美國總統拜登。美聯社
美國總統拜登。美聯社

美國總統拜登今天頒發美國最高平民榮譽「總統自由獎章」給民主黨盟友前聯邦眾議院議長裴洛西與前副總統高爾時，趁機狠酸他的競選對手川普一番。

法新社報導，拜登說，2021年1月6日，一群支持川普的暴徒不滿川普在數週前敗選，憤而襲擊美國國會山莊時，資深聯邦眾議員裴洛西（Nancy Pelosi）「捍衛了民主」。

同時，拜登又說，儘管在2000年敗給小布希（George W. Bush）的選舉存有爭議，高爾仍為了國家利益接受選舉結果，這樣的精神「令人欽佩」，這與川普拒絕接受敗選形成鮮明對比。

下一屆美國總統大選將在6個月後登場，81歲的拜登今天在白宮一場儀式上頒發總統自由獎章（Presidential Medal of Freedom）時，端出的名單政治味濃厚。

但這19名獲獎者也涵蓋文化、社運與體育領域，包括獲得奧斯卡獎的馬來西亞演員楊紫瓊、奧運游泳金牌選手雷德基（Katie Ledecky）與在1963年遭謀殺、已故的非裔民權領袖艾佛斯（Medgar Evers）。

61歲的楊紫瓊2023年憑藉「媽的多重宇宙」（Everything Everywhere All at Once）一片，成為首位榮獲奧斯卡最佳女主角獎的亞洲女性。白宮表示，她「持續打破刻板印象並豐富美國文化」。

其他獲此殊榮的知名民主黨人包括80歲的前國務卿凱瑞（John Kerry）與82歲曾任紐約市長的億萬富豪彭博（Michael Bloomberg）。

準備把獎章掛在84歲的裴洛西脖子上時，拜登說：「歷史將銘記南西（裴洛西名）是最偉大的聯邦眾議院議長」。

拜登說：「1月6日，南西挺身而出，捍衛了民主。」拜登曾多次抨擊川普，稱是他煽動國會山莊暴動案。

裴洛西也主導針對國會襲擊案彈劾川普的行動。

拜登之後讚揚76歲的高爾一番。高爾在柯林頓執政期間擔任副總統。經最高法院裁定，他在2000年大選以些微差距落敗，之後成為氣候倡議者。

拜登說：「在贏得普選後，他為了全國的團結及對制度的信任，接受有爭議的總統選舉結果。」

拜登說：「高爾，對我而言，你做的事令我感到欽佩，但我不談論這個。」這番話引起笑聲。拜登經常使用類似的句子表明他指的是川普，但不會指名道姓。

拜登本身是在川普2017年1月入主白宮的前幾天，獲時任總統歐巴馬頒發總統自由獎章，讓事先不知情的拜登感動到熱淚盈眶。

川普 拜登 美國

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