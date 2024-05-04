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前親信作證：川普指示否認與豔星有染

中央社／ 紐約3日綜合外電報導

曾任美國前總統川普首席幕僚的希克斯（Hope Hicks）今天出庭作證說，川普在2016年總統大選前要她否認他曾與成人片女星「暴風女」丹尼爾斯（Stormy Daniels）有性關係。

路透社報導，希克斯的證詞讓陪審團得以一窺詳情，瞭解川普競選團隊在損害管控上所做的努力；當時川普在競選最後階段面對多項有損形象的性相關控訴，但他最後成功入主白宮。

川普在此案被控偽造商務紀錄以掩蓋支付13萬美元（約新台幣420萬元）封口費給丹尼爾斯一事，但他不認罪。丹尼爾斯當時威脅要揭露她與川普在2006年的風流韻事。

希克斯作證說，她在2016年11月8日投票日的4天前告訴川普，「華爾街日報」將刊登一則報導詳述丹尼爾斯的說法。

希克斯當時擔任川普競選團隊的新聞秘書，她說：「他想確保一概否認任何形式的關係。」

希克斯說，川普不希望妻子梅蘭妮亞（MelaniaTrump）看到這則報導，內文還寫到川普被控與前「花花公子」（Playboy）雜誌女模麥道高（KarenMcDougal）外遇。川普則否認與丹尼爾斯或麥道高有性關係。

希克斯說：「他擔心妻子對這些事的看法，要我確保那天早上報紙不會送到家裡。」

檢方說，付給丹尼爾斯的封口費是把可能影響選民意向的新聞壓下來，進而破壞了大選。

檢方還提到，川普偽造商務紀錄以掩蓋違反選舉法和稅務法的行為，使得他被控的34項罪名從輕罪變成重罪，最重可處4年有期徒刑。

辯方律師說，川普付錢給丹尼爾斯，是為了避免丹尼爾斯的指控傳到梅蘭妮亞耳裡，不是要隱瞞選民。希克斯的證詞可能有助於這種說法。

希克斯說，川普告訴她，他的私人律師柯恩（Michael Cohen）是出於「內心良善…保護他不受誣控」才付錢給丹尼爾斯。

但希克斯說，她覺得這不像柯恩的性格，她所認識的柯恩並不是特別有愛心或無私的人。

12名陪審員和6名候補陪審員尚未聽取此案要角的證詞，包括丹尼爾斯和柯恩。

一般認為，這樁涉及外遇和秘密支付封口費的案子不如川普另外3件刑事官司那麼重要，但或許是唯一在今年11月總統大選前進入審理的案子。

川普在另外3案被控企圖推翻2020年大選敗選結果、卸任後不當處理機密文件等。川普對這些指控也概不認罪。

但路透社與調查機構「易普索」（Ipsos）的民意調查顯示，若川普被判有罪，仍可能損及他的選情。

大選 川普 梅蘭妮亞

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