美中台博弈／川普新孤立主義 國際憂慮

隨著川普在美國民調節節上升、有可能真的會贏，各國政要絡繹不絕拜訪紐約市川普大樓或佛州海湖莊園：匈牙利總理奧班，英國前首相、現任外相卡麥隆、還有波蘭總統杜達，最近則是日本前首相麻生太郎。

有些人希望探知川普對自己的國家有何看法，大膽一點的甚至會與川普爭辯，但更多是阿諛巴結，想套交情，等川普勝選時，別忘了老朋友。

駐華府的大使們還沒資格見到川普，正急著找他未來可能的內閣成員，但川普現在異常謹慎，不隨便透露未來班底。大家都在亂猜，某中東國家蒐集五十位川普顧問及十位圈內人名單，美國政治新聞網站Politico近日也列出四位國安顧問可能人選，但因所有事都由川普定奪，故還是要見到他本人。

威脅退出北約 川普嚇壞盟國

對川普來說，這些領導人都是殷切期望川普能勝選，終結拜登軟弱帶來的衝突與混亂，但大家之所以急著想見川普，都出於擔心他的孤立主義將帶來衝突與混亂。

川普當政時退出ＴＰＰ、巴黎氣候協定及ＷＨＯ，想從敘利亞與阿富汗撤軍，甚至威脅退出北約，讓盟國嚇壞了。四年後的現在，烏克蘭戰事方殷，俄羅斯對歐威脅正盛，美國在亞太正逐步建立幾個迷你聯盟，未成氣候，而中國軍力正逐漸壓過美國，若川普再來退出孤立那套，大家都受不了。

其實川普的想法其來有自，孤立主義向來是美國政治傳統的一支；由於美國受兩大洋保護，不像歐陸諸國般，必須時時合縱連橫，對美國人來說，捲入其他地區的地緣衝突往往帶來死傷與損失。

自利交易主義 反使敵人壯大

孤立主義思維曾使美國在一戰爆發後的前兩年，選擇獨善其身，遲遲不願參戰。最近則在一九三○年代，美國坐視日本侵略中國東北、義大利占據衣索比亞，而德國希特勒的部隊正橫掃歐洲。

當時共和黨孤立主義者認為，沒必要運送武器給堅持抵抗的英國，一九三○年代末期還連續通過三次中立法，當時的共和黨孤立主義者甚至認為，希特勒能對抗共產主義，直到一九四一年日本偷襲珍珠港，美國本土受攻擊，孤立主義一夜間潰敗。

有了兩次大戰期間採行孤立主義的負面效應後，美國在二戰後始終奉行自由國際主義，以霸權身分領導，對抗來自極權國家的威脅。

但在一九九○年後，孤立主義捲土重來，川普沿用美國優先口號。不過，新孤立主義與過去有些許不同：川普並不在意美國在全球介入的程度，只在意能夠得到多少回報。二○一六年他在美國國家利益雜誌專文表明，美國盟邦長期以來並未達成其應有的分擔，造成美國經濟與軍事資源的過度延伸，反使敵人趁勢壯大。

基於此，美國不應「多管閒事」，但若盟邦有盡義務，美國可考慮繼續承諾。簡單說，就是「若你們付了錢，我們就可以留下」。

川普任內的表現，更精準說是「自利的交易主義」，就是若美國在歐亞的盟友被攻擊，只要他覺得該國對其自身防禦付出不夠，美國就不會出手幫忙，「你不付帳，就不能得到保護，這很簡單」。

使用者付費，對川普天經地義，但這等於將美軍淪為傭兵，美國的安全承諾不再是神聖盟約，而是純粹的商業買賣，川普僅在意是否有利美國，只要有人出得起價錢，即使敵人也可做成交易。

援助烏克蘭，最能說明這種自利。川普最後沒反對，據說共和黨籍聯邦眾院議長強生與同黨的資深參議員勸川普的理由是：若最後烏克蘭因沒有美援而崩潰戰敗，所有人都會責怪川普。這將有損他當選總統的機會；等他勝選後，就可更有效地介入。

拒談協防台灣 國人情何以堪

六一○億美元的美援，眼看今年底將會耗盡。明年初勢必還要再通過一筆援款，屆時若川普「總統」在位，將成為對烏克蘭施壓、與俄羅斯停戰謀和的絕佳手段；川普這才沒反對烏克蘭撥款，並不是他改變孤立主義的態度，而是背後有如此政治盤算。

對台灣最情何以堪的是，川普拒絕說明他是否會協助防衛台灣，台灣最擔心這是孤立主義的實現，當然希望是先摸底。華盛頓郵報近日報導稱，台灣官員們因關心川普的中國政策，希望找門路與接近川普的人會晤。以我駐美代表俞大㵢的層次，現在恐怕很難見到川普。

對大陸來說，川普當然是個麻煩對手，但也有人認為，只要川普的孤立主義是可以交易的，那他不見得比拜登要壞到哪去。