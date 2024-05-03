「我還是個孩子，卻同時是個照顧者」美540萬青少年陷長照危機困境

「最困難的是，我才17歲，卻感覺需要為另一個人的人生負責。」美國佛羅裡達州一名高二生普菲特（Arkeria Prophet），接受《華爾街日報》訪問時表示。

她的九歲妹妹被診斷患有發展遲緩，無法走路、爬行與說話，當妹妹生病無法上學時，普菲特需要留在家中陪伴、照顧她。如此一來，早已用完請假額度的媽媽才能去上班，賺取微薄工資。

普菲特的處境並不是單純個案，事實上，美國有數百萬未滿18歲的青少年，得一肩扛起家庭照顧者的重擔，許多人甚至必須代替父母的親職角色，照顧患有失智症、慢性病、殘疾的父母與家中長輩，本應天真爛漫的青春年華，卻被迫在繁重學業與忙碌的照護事務中，蠟燭兩頭燒。

要上學又要照顧爸媽，全美18歲以下年輕照顧者540萬

根據2023年「美國青少年照顧者報告」（Report on Caregiving Youth in the U.S.），全美18歲以下的「年輕照顧者」（young caregiver）約有540萬人。國家護理聯盟（National Alliance for Caregiving）數據顯示，相較2005年的約130萬人，這個數字在近20年間翻了逾四倍。

深究其背後原因，與美國長照、家庭照護需求增加，相關勞動力卻供不應求有關。有些家庭光是籌措醫藥費，就已阮囊羞澀，更遑論再增加開銷，聘請照護人員。在這樣的惡性循環下，導致青少年、孩童不得不扮演家中照顧者的角色，從煮飯、洗衣，到打針、復健運動，都必須在小小年紀時就開始熟悉。

繁瑣的照護工作，對年輕照顧者來說，往往成為心理難以排遣的負擔。他們常因照護工作，錯失和朋友相處的機會。國家護理聯盟2005年的研究報告指出，相較於無需提供照護的同儕，年輕照顧者更常表現出焦慮與憂鬱。

有些家庭光是籌措醫藥費，就已阮囊羞澀，更遑論再增加開銷，聘請照護人員。情境示意圖。圖／Ingimage

身心俱疲，長期悲傷可能性高出15％

佛羅里達州是少數追蹤青少年、兒童提供照護數據的州郡，學校調查顯示，有1／4的國中生參與照護工作，高中生的比率也有16％。一份2022年的研究指出，與同儕相比，參與照護工作的兒少明顯經歷更多情緒問題，如自殘、長期悲傷、憂鬱症，嚴重者甚至輕生。

另外，有一份針對羅德島州的調查，也再度驗證對情緒的影響，年輕照護者在兩週內中，持續處於悲傷狀態的可能性，高出同齡者15％。

「這會帶來重大的情感損失，」美國亨廷頓舞蹈症協會前青年與社區活動副主任辛普森（Jennifer Simpson），向長期追蹤照護問題的記者奧特曼（Anna Altman）透露，她具有與年輕照顧者密切合作的經驗，「他們感覺自己無法談論這件事，對此感到可恥，也很孤獨。」

「年輕照顧者往往更成熟，他們關心財務問題、生死攸關的難題，而其他同儕則專注於團隊運動、社交活動、大學申請或第一份工作。」辛普森補充。

雖說研究同時指出，這些在兒少時期參與照護工作的年輕世代，往往展現出超乎年齡的成熟，他們更體貼懂事，也有更良好的時間與預算管理。但整體來說，他們往往處於被忽視的弱勢群體，相關研究仍不夠多元全面。

長照危機逼近，300萬Z世代成家庭照顧者

「人們沒有意識到這些孩子做了什麼，」佛羅裡達州博卡拉頓的美國青年看護協會（American Association of Caregiving Youth）創始人西斯科夫斯基（Connie Siskowski）向《華爾街日報》表示。

身為少數長期關注青年照顧者的組織，美國青年看護協會透過篩檢，以全盤了解國中生參與照護工作的狀況，並進一步提供協助，包括舉辦營隊活動，讓無法從照護工作中脫身的孩童，偶爾能偷閒玩樂，並認識同樣身為照護者、經歷與年齡相近的朋友。

協會也和學校連動，當有孩童因照護工作遲到、缺席，輔導員會轉介給該組織，提供更合適的輔導與協助。

長期以來，大眾想像負擔主要照護工作的應為中壯年的「三明治世代」，但事實上，更多年輕世代已加入照護行列。

美國退休人員協會 （AARP）和國家護理聯盟研究指出，截至2020年，約1／6的美國人，高度負擔家庭成員的照護工作，其中超過300萬人屬於Z世代（1997～2012年出生），許多人仍在就學，或是才剛踏入職場，卻突然需要負擔龐大的照護與財務壓力。

隨著美國持續高齡化，長照人力缺乏的問題也愈發嚴峻，美國人口普查局數據顯示，2020年，全美65歲以上高齡人口為5570萬，到了2040年，這個數字預計飆升至8080萬。

長照與家庭照護需求常被當作個案看待，但實際上，當前美國已有數百萬年輕照顧者，照護人力未來恐更吃緊，如果不改善相關補助規劃與支持系統，長照危機與家庭照護的夢魘，恐將衝擊成千上萬美國年輕人的未來。

※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線

（本文出自2024.05.02《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）