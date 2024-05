「我還是個孩子，卻同時是個照顧者」美540萬青少年陷長照危機困境

「最困難的是,我才17歲,卻感覺需要為另一個人的人生負責。」美國佛羅裡達州一名高二生普菲特(Arkeria Prophet),接受《華爾街日報》訪問時表示。

她的九歲妹妹被診斷患有發展遲緩,無法走路、爬行與說話,當妹妹生病無法上學時,普菲特需要留在家中陪伴、照顧她。如此一來,早已用完請假額度的媽媽才能去上班,賺取微薄工資。

普菲特的處境並不是單純個案,事實上,美國有數百萬未滿18歲的青少年,得一肩扛起家庭照顧者的重擔,許多人甚至必須代替父母的親職角色,照顧患有失智症、慢性病、殘疾的父母與家中長輩,本應天真爛漫的青春年華,卻被迫在繁重學業與忙碌的照護事務中,蠟燭兩頭燒。

要上學又要照顧爸媽,全美18歲以下年輕照顧者540萬

根據2023年「美國青少年照顧者報告」(Report on Caregiving Youth in the U.S.),全美18歲以下的「年輕照顧者」(young caregiver)約有540萬人。國家護理聯盟(National Alliance for Caregiving)數據顯示,相較2005年的約130萬人,這個數字在近20年間翻了逾四倍。

深究其背後原因,與美國長照、家庭照護需求增加,相關勞動力卻供不應求有關。有些家庭光是籌措醫藥費,就已阮囊羞澀,更遑論再增加開銷,聘請照護人員。在這樣的惡性循環下,導致青少年、孩童不得不扮演家中照顧者的角色,從煮飯、洗衣,到打針、復健運動,都必須在小小年紀時就開始熟悉。

繁瑣的照護工作,對年輕照顧者來說,往往成為心理難以排遣的負擔。他們常因照護工作,錯失和朋友相處的機會。國家護理聯盟2005年的研究報告指出,相較於無需提供照護的同儕,年輕照顧者更常表現出焦慮與憂鬱。

身心俱疲,長期悲傷可能性高出15%

佛羅里達州是少數追蹤青少年、兒童提供照護數據的州郡,學校調查顯示,有1/4的國中生參與照護工作,高中生的比率也有16%。一份2022年的研究指出,與同儕相比,參與照護工作的兒少明顯經歷更多情緒問題,如自殘、長期悲傷、憂鬱症,嚴重者甚至輕生。

另外,有一份針對羅德島州的調查,也再度驗證對情緒的影響,年輕照護者在兩週內中,持續處於悲傷狀態的可能性,高出同齡者15%。

「這會帶來重大的情感損失,」美國亨廷頓舞蹈症協會前青年與社區活動副主任辛普森(Jennifer Simpson),向長期追蹤照護問題的記者奧特曼(Anna Altman)透露,她具有與年輕照顧者密切合作的經驗,「他們感覺自己無法談論這件事,對此感到可恥,也很孤獨。」

「年輕照顧者往往更成熟,他們關心財務問題、生死攸關的難題,而其他同儕則專注於團隊運動、社交活動、大學申請或第一份工作。」辛普森補充。

雖說研究同時指出,這些在兒少時期參與照護工作的年輕世代,往往展現出超乎年齡的成熟,他們更體貼懂事,也有更良好的時間與預算管理。但整體來說,他們往往處於被忽視的弱勢群體,相關研究仍不夠多元全面。

長照危機逼近,300萬Z世代成家庭照顧者

「人們沒有意識到這些孩子做了什麼,」佛羅裡達州博卡拉頓的美國青年看護協會(American Association of Caregiving Youth)創始人西斯科夫斯基(Connie Siskowski)向《華爾街日報》表示。

身為少數長期關注青年照顧者的組織,美國青年看護協會透過篩檢,以全盤了解國中生參與照護工作的狀況,並進一步提供協助,包括舉辦營隊活動,讓無法從照護工作中脫身的孩童,偶爾能偷閒玩樂,並認識同樣身為照護者、經歷與年齡相近的朋友。

協會也和學校連動,當有孩童因照護工作遲到、缺席,輔導員會轉介給該組織,提供更合適的輔導與協助。

長期以來,大眾想像負擔主要照護工作的應為中壯年的「三明治世代」,但事實上,更多年輕世代已加入照護行列。

美國退休人員協會 (AARP)和國家護理聯盟研究指出,截至2020年,約1/6的美國人,高度負擔家庭成員的照護工作,其中超過300萬人屬於Z世代(1997~2012年出生),許多人仍在就學,或是才剛踏入職場,卻突然需要負擔龐大的照護與財務壓力。

隨著美國持續高齡化,長照人力缺乏的問題也愈發嚴峻,美國人口普查局數據顯示,2020年,全美65歲以上高齡人口為5570萬,到了2040年,這個數字預計飆升至8080萬。

長照與家庭照護需求常被當作個案看待,但實際上,當前美國已有數百萬年輕照顧者,照護人力未來恐更吃緊,如果不改善相關補助規劃與支持系統,長照危機與家庭照護的夢魘,恐將衝擊成千上萬美國年輕人的未來。

