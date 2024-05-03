FCC：美業者移除網路上華為中興設備 需更多資金

美國聯邦傳播委員會（FCC）今天表示，接受聯邦支持的美國電信業者中，有近4成公司需要更多政府資金，才能將中國電信公司華為和中興通訊製造設備從美國無線網路上移除，以應安全風險。

FCC表示，移除設備估計需花費49.8億美元，但國會先前僅批准19億美元用於「拆除和更換」計畫。

FCC主席羅森沃賽爾（Jessica Rosenworcel）今天呼籲國會緊急提供額外資金，並警告說，參與報銷計畫的一些電信商最近告訴FCC，「他們預見因缺乏全額資金可能導致的嚴重後果，包括不得不關閉其網路」。

去年10月，白宮尋求加碼31億美元，以進一步資助移除中國電信大廠製造的設備，但國會尚未採取行動。

美國國會2019年告訴FCC，要求接受聯邦補貼的美國電信業者清除其網路中的中國電信設備。

FCC表示，在獲得初步部分資金後，電信公司面臨截止期限，要求從今年5月29日到2025年2月4日期間進行移除、更換和處理所有華為與中興通訊的設備和服務。