美校園挺巴浪潮 凸顯世代差異

美國各大學對於校園內挺巴勒斯坦人示威，開始採取逮捕清場等強硬措施，逮捕行動四月中始於常春藤名校哥倫比亞大學，引發全美校園示威聲援，以及愈來愈多校方找來警力清場。有觀察家認為，這凸顯美國社會對以巴相關議題的世代差異。

皮尤研究中心前年一項調查也顯示，美國人愈年長愈支持以色列，十八歲至廿九歲四成一支持以色列，六十五歲以上挺以比率達六成九。ＣＮＮ四月廿八日公布的民調顯示，十八歲至卅四歲受訪者不贊同拜登總統處理中東衝突的比率高達八成一，在受訪各年齡層最高。

卡達半島電視台引述專家報導，美國成人對以色列看法出現世代差距，較支持巴人的年輕人，願挑戰較挺以的老一輩政治人物和大學高層、校友及金主。

柏克萊加州大學助理教授瓦梭表示，「我們現已看到對以色列的世代差距證據，這將是民主黨面臨的一個長期問題」。民主黨內部對於如何處理挺巴學運有不同意見，共和黨則態度一致，主張強力鎮壓。

造成這種世代差異，原因不難理解。老一輩美國人對猶太大屠殺和以色列在中東艱辛建國過程印象較深，自然傾向以方，年輕人成長過程卻持續看到以軍的強勢和巴人受害，因此同情弱者。

這次美國大學校園示威，其實從去年十月以哈開戰後就零星出現，原本相對平和，但不免有些示威者在過程中或在網路上喊出敵視以色列和猶太人言論，部分猶太裔學生表示心生畏懼，各校金主開始不滿，國會議員則傳喚大學校長，要求強硬對付挺巴示威者，金主和政治壓力導致賓州大學、哈佛大學校長相繼下台。

近來校園示威再度鬧大，起因也是國會四月中傳喚哥大校長沙菲克施壓，沙菲克回到學校就要求警察清場，引發後續示威和逮捕蔓延。眾院議長強生上月還到哥大開記者會，要校長不清場就下台，並當場和示威學生對嗆。

對以巴態度的世代差異，加上政治人物煽風點火，拜登政府又無力促成以哈停火，校園內的對立恐難化解。