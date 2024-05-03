警進洛杉磯加大 清掃挺巴學生

美國加州警方二日採取行動，逮捕洛杉磯加州大學（ＵＣＬＡ）校園內支持巴勒斯坦的示威學生，並開始拆除抗議營地。

ＵＣＬＡ校方請來警方清場前不久發布安全警告，要求學生避開狄克森廣場，即挺巴抗議人士紮營的區域。警告指稱，鑒於該集會非法，警方已下令該廣場清空，學生們勿再進入該區域。

二日一早，加州公路警察就開始動手拆除營地外的路障，並在現場抓人，美國有線電視新聞（ＣＮＮ）報導，員警穿戴鎮暴頭盔、防毒面具、可作為手銬的束帶及警棍入校，在路障另一方和警方對峙的抗議人士看到後傳出尖叫聲，員警並發射閃光彈。有示威者指稱，警方朝他們發射橡膠子彈。

根據現場照片，全副武裝的警方排成隊伍與手持警棍，戴著頭盔與防毒面具的示威人士則高喊「你們想要和平，我們想要正義」。

警察陸續拆除了ＵＣＬＡ校園營地周圍的路障，並且抓走了一些人。抗議人士的手腕綁進束帶，警用直升機在上空盤旋。一個被員警押走的抗議者對鏡頭表示是該校學生，「我是學生，我主修英文，別讓我們失望」。

當警察進入主營地所在的狄克森廣場時，數十名學生開始逃離。許多示威者早一步逃離，留下來的人則遭到包圍。警方花了近三小時接管校內抗議營地，將抗議者送上警用巴士載走，並拆除帳篷。

ＵＣＬＡ抗議現場一日曾發生挺巴和挺以色列兩派示威者衝突，互相毆鬥，造成十五人受傷，一人住院。

在紐約，警方表示，哥倫比亞大學及市立大學在這次挺巴人占領校舍抗議中，共二八二人被捕，其中一三四人並非這兩校的教職員生，其餘一四八人則和其中一校有關。

持續近兩周的哥大挺巴示威四月三十日夜間告一段落。警員當晚將占領漢彌爾頓大樓的上百名示威者全數逮捕，並將校園內抗議營地清除。紐約市長亞當斯說，「有外部勢力」涉入學生運動，但尚未公布具體名單。

而在麥迪遜威斯康辛大學，聲援巴勒斯坦的十二名示威者一日遭校警拘捕，另有四名警員受傷。警員離開後，示威者重新架起帳篷。

ＣＮＮ估計，在四月卅日至五月一日的不到廿四小時內，至少四百名示威者被警方逮捕。