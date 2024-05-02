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UCLA校園大亂鬥！警方進挺巴營地抓人拆帳篷 傳對抗議人士射橡膠子彈

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國加州州警2日清晨摧毀了洛杉磯加州大學（UCLA）挺巴勒斯坦營地部分路障後，跟挺巴學生對峙。法新社
美國加州州警2日清晨摧毀了洛杉磯加州大學（UCLA）挺巴勒斯坦營地部分路障後，跟挺巴學生對峙。法新社

美國洛杉磯加州大學（UCLA校園的挺巴勒斯坦營地遭反示威人士襲擊大約24小時後，仍有數百名示威人士無視警方命令離開。美聯社與BBC報導，員警在當地時間2日凌晨移除路障，並且開始拆解營地。

根據現場照片，全副武裝的加州公路巡警（CHP）排成隊伍與手持警棍站好，戴著頭盔與防毒面具的示威人士則據報高喊「你們想要和平，我們想要正義」。

UCLA猶太和平之聲的克斯縢（Ben Kersten）稍早從現場告訴BBC，鎮暴警察隊伍聚集在營地周圍的幾個地點，已經開始在邊緣與入口逮人，並對空發射了閃光彈。記者指出，抗議人士點燃了煙火，還大喊「警察正對我們發射橡膠子彈」，但尚未得到證實。

警察陸續拆除了UCLA校園營地周圍的路障，並且抓走了一些人。抗議人士的手腕綁進束帶。警用直升機在上空盤旋，閃光彈的聲音劃破了空氣。當警員節節逼近時，抗議人士則高喊，「你們昨晚在哪？」。一位正被員警帶走的抗者對著鏡頭表示，自己是UCLA的學生，「我是學生，我主修英文，別讓我們失望」。

截至美西時間凌晨4時30分，警察已從四面八方包圍了挺巴勒斯坦營地。當抗議人士意識到警察已經成功拆除了路障時，顯然正變得更加焦慮，但似乎打算盡可能堅持下去，且顯然已經為這一刻做好準備。

據報導，有示威人士拿著擴音器，互相高喊指示，警告群眾戴上護目鏡和頭盔。不過，當警察進入主營地所在的迪克森廣場時，數十名學生開始逃離。許多示威人士似乎已經離開，但仍有一些人留了下來，似乎遭到警察的包圍。報導指出，警察現正拆除帳篷，廣場似乎基本上已經得到控制。

UCLA 校園 警察

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