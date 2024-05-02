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影／嫌兒太胖！調超高速跑步機逼運動 6歲男童慘遭父虐死

聯合新聞網／ 綜合報導
男子逼兒子在跑步機上狂奔，還在後方插腰監督。圖擷自每日郵報
男子逼兒子在跑步機上狂奔，還在後方插腰監督。圖擷自每日郵報

美國紐澤西州一名男子嫌自己才6歲的兒子「太胖了」，竟強迫自己的兒子在高速的跑步機上跑步。男童因為跟不上跑步機的速度，多次從跑步機上摔下來，但男子卻面不改色嚴厲要求兒子再站上機台繼續跑。男童後來不幸遭虐死，近期男子出庭被指控謀殺兒子，未來將面臨最重終身監禁的判決。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，31歲的格雷戈爾（Christopher Gregor）在2021年時虐死自己的兒子。今（2024）年4月30日他出庭受審，法官也在法庭上播放男童被虐待的影片，男子冷血的施虐過程引發眾怒。

影片中可以看見，男子帶兒子到健身房的跑步機運動。當時6歲的米喬洛（Corey Micciolo）其實體型十分正常，但男子卻以兒子「實在太胖了」為由，把跑步機的速度調得超快，逼兒子在機器上狂奔。米喬洛在過程中因為跟不上跑步機的速度，有好幾次從跑步機上摔下來，但格雷戈爾卻面不改色要兒子再回機台上繼續跑。

這段影片拍攝的幾天後，男童的媽媽發現兒子身上有傷，於是向政府的兒童保護部門反應。2021年4月2日，媽媽帶男童去看醫生，男童告訴媽媽，爸爸要自己跑跑步機，因為自己太胖了。

隔天男童午睡睡醒出現說話含糊不清、噁心、呼吸急促，甚至無法正常行走、跌跌撞撞的情形，雖然爸爸將他送到醫院，但仍搶救不治身亡。初步驗屍報告指出，米喬洛身上有鈍器外傷，心臟和肝臟也都有挫傷，身上還出現發炎與敗血症。

今年4月30日格雷戈爾出庭受審，法官認為從影片及男童身上的傷來看，可以斷定男童是遭虐待而亡，格雷戈爾目前面臨謀殺指控，雖然判決還未出爐，但若罪名成立，最重將可判處無期徒刑。

減肥 虐童 運動

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