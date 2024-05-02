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皮尤報告：連續五年 八成美國人對大陸持負面看法

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42%的受訪美國人視中國為敵人，這是自2021年皮尤問卷中包含這一問題以來的最高值。圖／歐新社
42%的受訪美國人視中國為敵人，這是自2021年皮尤問卷中包含這一問題以來的最高值。圖／歐新社

這份皮尤報告寫到：1%的美國成人對中國看法負面，其中43%非常負面。中國國家主席習近平也受到類似的負面評價。

約八成受訪美國人表示，對習近平在國際事務中做正確的事情沒有或幾乎沒有信心。約一成表示，從未聽說過他。

半數美國人認為中國是競爭者，僅6%視中國為伙伴。

這一調查結果的發布，正值拜登政府一方面尋求穩定美中關係，以避免誤判導致衝突，另一方面仍試圖在俄羅斯對烏克蘭戰爭、台灣、人權等議題上應對世界第二大經濟體。

美國國務卿布林肯、財長耶倫近期訪華，以努力負責任地管控與北京的關係。儘管如此，11月大選到來前，總統拜登仍須在與前總統、共和黨競選人川普的角逐中表現出對華政策的強硬。

此次皮尤調查是在4月1-7日對3600名美國受訪者網絡進行的。約半數受訪者認為，限制中國的權力和影響力應是美國外交政策的優先。僅8%不認為這應該有任何優先地位。

皮尤此前的分析認為，美國人對中國的態度變得更具批評性，是在2018年美國對中國發起貿易戰以及中國爆發新冠疫情後。此外，北京的人權紀錄、與俄羅斯的緊密關係、對台灣和香港的政策也使美國人對中國的看法負面。

與此同時，美國政府也更強調在經濟與外交方面與中國的競爭。

42%的受訪美國人視中國為敵人，這是自2021年皮尤問卷中包含這一問題以來的最高值。而這一比例在共和黨及傾向於共和黨的獨立人士中比例更高，為59%。相比較，民主黨以及傾向於民主黨的人士這一比例則為28%。

報告稱，更年長的美國人、保守派共和黨人以及認為美國經濟形式糟糕的受訪者對中國的看法更具批評性，也更多視中國為敵人。

（美聯社等）

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人權 美中關係 美國 習近平

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