史丹佛、聖克拉拉大學和平示威 展現校園團結籲反戰

加州灣區挺巴勒斯坦團體，包括社會人士和學生組織，今天發起全天示威抗議加薩戰爭。另外，在加州大學洛杉磯分校傳出暴力事件後，史丹佛大學、聖克拉拉大學等校學生以和平示威傳遞訴求，希望與全美校園團結一致。

全美各地校園持續抗議加薩戰爭之際，加州灣區挺巴勒斯坦團體今天在舊金山、奧克蘭、聖荷西等大城市發起示威，群眾以1971年5月反對美國參與越戰的大規模不服從行動為靈感，串聯起各地活動。

舊金山主要活動有4場，遍布車站、碼頭、金門公園、及科技公司。有遊行隊伍頂著豔陽、吹起號角，步行2小時，一路高喊口號走向市政廳。

奧克蘭地區的示威群眾則揮舞著巴勒斯坦旗幟前往奧克蘭港，矢言封閉港口。南灣大城聖荷西的活動緊接著在傍晚後陸續登場。

校園內，自加州大學洛杉磯分校（UCLA）凌晨傳出暴力事件，挺以色列人馬與挺巴勒斯坦學生爆發衝突後，民眾對公共安全擔憂升溫。加州大學校長德瑞克（Michael Drake）隨後宣布，營地「非法且違反大學政策」。

經過一夜緊張後，今天加州幾所大學的示威場面顯得相對和平理性。

史丹佛大學（Stanford University）挺巴勒斯坦學生自上週四紮營，校方隔日表示允許言論自由，但禁止夜宿營地，若發生違反法律事件不排除進行逮捕。

今天記者前往現場，看見營地仍在原處，約10多個帳篷被寫滿標語的布條圍繞，大部分學生戴著口罩保護身分，學生們在固定時段集會發表想法。

在寫著「撤資」的布條旁，一名叫拉米雷斯（Carlos Enrique Ramirez）的學生在營地外受訪表示，他們的兩大訴求是抵制受惠於以色列政府的企業，以及響應全美大學對巴勒斯坦正義的呼聲。

拉米雷斯說，最早有警察前來，但他們不受動搖，至少有30人在營地過夜，學校有提到紀律處分，但與加薩人民的經歷相比，這些處分不算什麼。

全美校園針對加薩戰爭的示威是4月17日從東岸哥倫比亞大學（Columbia University）開始蔓延，西岸大學接連響應，已延續2個星期，上百名學生遭逮捕。

聖克拉拉大學（Santa Clara University）學生今天首度在校方人員陪同下，舉辦一場以「教育計畫」為主題的和平示威。從中午12時到晚間8時，學生透過教學、冥想、讀詩歌、發表言論的方式傳遞訴求。

女學生阿米力（Suzan Amiri）告訴記者，希望不再保持沉默，發起示威抗議是必要的，但必須以正確的途徑發聲，很高興校方支持讓活動順利。

不同於其他學校，聖克拉拉大學學生沒有紮營，學生們也沒有戴口罩，大部分的人席地而坐，一旁還有學生提供餐點飲料，以類似野餐的形式進行交流。

阿米力稱這場活動像是「西瓜運動」，不僅標語上處處可看見代表巴勒斯坦國旗的西瓜，不少學生在人行道上作畫呼籲停火，西瓜也是當中一大元素。

拉米雷斯和阿米力不約而同表示，希望與全美具共同理念的學生一起努力，展現團結一致，為停止戰火貢獻心力。