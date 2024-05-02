川普潛在副手人選 這份特邀嘉賓名單一網打盡！但臨近7月15日才公布

前美國總統川普這個周末將從紐約法庭飛往他在佛羅里達州的海湖莊園（Mar-a-Lago），與可能搭檔競選的夥伴以及有錢的共和黨金主碰面。

川普預訂周四和周五在曼哈頓下城為封口費案出庭，周五晚間返回佛州，在四季酒店主持共和黨全國委員會的春季招待會，這個一年一度的周末餐會傳統上會邀集共和黨重量級人物和大金主。至於今年預計出席的「特邀嘉賓」，很像川普潛在的副手候選名單。

佛州參議員盧比歐（Marco Rubio）、俄亥俄州參議員范斯（J.D. Vance）和南卡羅萊納州參議員史考特（Tim Scott），以及北達科他州長柏根（Doug Burgum），都是特邀嘉賓。最近因「小狗殺手」引發爭議的南達科他州長諾姆（Kristi Noem）也將出席。另外還有紐約州眾議員斯史黛芬妮克（Elise Stefanik），她是國會裡為川普辯護最力的人士之一。不難想像他們可能一個個現身海湖莊園，與川普進行一對一密談。

至於何時宣布競選搭檔，川普周三說，要到臨近7月15日密爾瓦基舉行共和黨全國代表大會時才公布：「如果你想知道真相的話，我想，我們會在接近威斯康辛州那場大會時做出決定。現在為時尚早。」