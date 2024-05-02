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專訪前美國共和黨全國委員會主席吉爾默：「我不是孤立主義者」

聯合報／ 本報記者郭崇倫／即時報導
前美國維吉尼亞州州長吉爾默（James Gilmore），將在亞太堅韌研究基金會第二屆國際論壇擔任主題演講人。亞堅會提供
前美國維吉尼亞州州長吉爾默（James Gilmore），將在亞太堅韌研究基金會第二屆國際論壇擔任主題演講人。亞堅會提供

亞太堅韌研究基金會第二屆國際論壇，將於5 月 6 日（周一）上午9點於臺北文創 14樓舉行，本年度國際論壇的主題演講人為吉爾默（James Gilmore），這是他隔了24年，再度回到台灣。

吉爾默在擔任維吉尼亞州州長(1998–2002)時，曾經到過台灣，目的是設立維吉尼亞州在台辦事處，推動雙邊的貿易，他在會前的訪問中表示，「那趟的真正亮點是台灣，因為它對美國來說是一個非常重要的貿易夥伴，我們希望確保維吉尼亞州成為其中的一部分」。

在這24年當中，吉爾默曾競選過兩次總統，爭取美國共和黨總統提名，雖然並未成功，但卻有全國知名度，他也擔任過美國共和黨全國委員會主席，川普總統上任後，被任命為美國駐歐洲安全與合作組織大使(2019–2021)，在這次論壇中，將以「國際主義與孤立主義間的角力—分歧的美國能否凝聚零碎化的世界？」為題，探討美國在未來四年是否能繼續領導世界。美國能否兼顧烏克蘭和台灣？若川普回朝，共和黨政府對台政策將有何異同？

訪談開始我問他，為何全球會擔心美國的孤立主義再起，尤其是共和黨內的孤立主義，他在擔任安全與合作組織大使的時候，又是如何回應大家對川普孤立主義顧慮的；吉爾默並不否認，共和黨中的確有孤立主義的興起，但同時，他也相信大多數共和黨人並不是孤立主義者，「我自己也不是孤立主義者，我每天都在努力維護美國在世界上的領導地位，支持我們的盟友和世界各地的朋友。可是黨內確實有一些人專注於國內問題，他們不希望被國際事務分散注意力」。

他把原因歸咎於拜登政府，其政策導致了通貨膨脹，此外也沒有積極應對邊境移民問題，在犯罪問題上也缺乏足夠強有力的領導，「這些都讓人們感到失望」。

【新孤立主義?更專注在對抗中國大陸】

但現在的孤立主義是否與30年代不同，因為似乎共和黨現在更專注於對抗中國大陸？吉爾摩說，「我曾擔任歐安組織大使，和橫跨歐洲和北半球的56個國家打過交道，所以我非常清楚，在美國的確存在一種看法，即中國已經從朋友轉變為競爭對手。我認為美國人覺得這是一件很悲哀的事，這不是美國人想要的，但這不是我們能控制的。」

中國已經決定往一個特定方向走，變得更咄咄逼人，不僅對美國如此，對周邊國家和台灣亦若是。美國希望與中國維持友好關係。事實上，在尼克森和季辛吉年代，建立了一個對中國非常友好的模式，是中國的好戰態度，他們自己退出了這個模式。

美國的確開始更加關注太平洋地區，但吉爾摩認為，也同時需要更多地關注歐洲，因為那裡才是真正的戰場。「我認為烏克蘭問題是一個轉折點，這非常重要。美國是世界領袖，必須準備應對歐洲和太平洋地區的挑戰，而我們正在這樣做。我們不會忽略西太平洋的盟友，不僅包括台灣，還有日本、菲律賓、韓國，以及合作核潛艦計畫的澳洲」，這也向中國傳遞了一個訊息，即他們的好戰行為不會被容忍。

對於剛通過的援助烏克蘭、以色列與台灣的法案，吉爾默認為，這表明美國認識到了歐洲現在戰爭的急迫性，這是一場正在進行的戰爭，這也是為什麼在這方面投入的資金比其他任何地方都要多，而中東地區，即使投入的金額較少，也是一場實際的戰爭。太平洋地區雖尚未爆發熱戰，但將台灣納入援助法案，是向我們在台灣的朋友以及海峽對岸的中國大陸傳遞出的訊息。

對於現在美國校園蜂起的反猶挺巴的示威抗議，所涉及的是否是言論自由的問題，尤其是警察進入校園是否適法，吉爾默的立場是典型的共和黨，他認為這些示威者已經失序，為了爭取媒體的注意、影響輿論，他們的行為日漸有威嚇性、攻擊性；他不認為應該去管束言論自由，但是行為應該要有時與地的規範，不應該去影響別的學生上課，教授們也不應該隨意取消上課。

尤其是在這場反猶示威中，猶太學生最為脆弱，是最容易被恐嚇的一群，學校行政當局應該要保護他們，做不到的人，應該要去職，執法人員有權進入校園，大學不應該獨立於法律以外，學生，就像一般公民一樣，應該要受到執法人員的保護。

【共和黨是川普黨？的確已經有變化】

我問他現在的共和黨，是否已經變得不一樣，有些人認為現在已經變成是「川普黨」；他也承認，這個政黨已經發生了變化，「我從17歲開始就一直在共和黨內，所以我見證了所有的變化」，他自己在2016年也參加了共和黨總統初選，當時川普也是16位參選人之一，最後只有川普脫穎而出，「他之所以成功，是因為他更多地挖掘了解共和黨選民的挫折感，選民希望有人在政策上為他們奮鬥」。

吉爾默是共和黨中的傳統派，他當然開始時看不慣川普這個政治圈外人，「有時候川普說了和做了一些他不應該說和做的事情」，由於他的身份讓他受到關注。在領導方面，他非常積極主動，發表「讓美國再次偉大」的聲明，讓人們有所期待，「過去幾十年社會的混亂已經如此之大，選民對川普的支持，某種程度上也是來自於對美國領導力恢復正常的渴望」。

最後關於美國對全世界的領導力，隨著國力的消退，以及美國民主、經濟制度，不再成為全球的模範，吉爾默是否還認為美國還可以維持霸主的地位，繼續領導全球？

【美國如何重拾領導力？不要懷疑美國民主與經濟的力量】

他不認為美國需要繼續成為霸主，「我們是領導者，但美國的力量在於其盟友。美國有許多盟友國家，這增加了我們作為領導者的力量。相比之下，中國和俄羅斯沒有真正的朋友，這是因為它們是專制獨裁政權，對自己的公民殘酷無情，周圍的人都知道他們不想成為其中的一部分。」

吉爾默也知道美國的民主現在有些問題，「我們美國人對於正在發生的事情感到沮喪，但事實上是，一個真正的民主國家。民主往往是一件混亂的事情，就像我們知道台灣也曾因此而產生爭議一樣。儘管我們美國人經常爭論不休，但不要懷疑美國憲法、民主制度和經濟的力量。我想提醒所有的讀者，我們擁有一個20兆美元的經濟，有著充滿活力的經濟和民主制度，而且不會退場消失。」

這是亞堅會第二屆國際論壇，候任副總統蕭美琴亦將發表專題演說，勾勒她對台灣能如何領航亞太的願景，其他各專題討論涵蓋供應鏈安全、AI倫理，以至氣候變遷與公共衛生的互動關係；對談人包括台灣水泥董事長張安平、前香港科技大學校長史維以及聯發科、宏碁等高層代表。尤其因應最近花蓮地震，還特別邀請日本、菲律賓的專家，與晶華國際酒店集團董事長潘思亮及慈濟的高層代表對談，探討如何轉化天災為強化韌性的契機。

去年5月舉辦首屆國際論壇，亞堅會國際顧問委員會主席、前澳洲總理滕博爾（Malcolm Turnbull），以及中華民國行政院陳建仁院長，新加坡淡馬錫主席、台積電人資高階主管、前WHO資深官員、前美國國務次卿等雲集台北，共商亞太經濟永續、公衛治理和人才創新等重要議題，並尋求創新治理解方。

共和黨 川普 美國

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