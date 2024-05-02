美警攻堅哥大校園 逮捕挺巴學生

美國紐約市警方四月卅日鎮壓哥倫比亞大學與紐約市立學院兩校校園抗議活動，在紐約市立學院逮捕支持巴勒斯坦抗議人士。（法新社）

美國各大學校園支持巴勒斯坦示威引發的對立逐漸升高。洛杉磯加州大學一日爆發挺巴、挺以色列兩派示威者暴力衝突，校方請求警方進入校園維持秩序；在紐約哥倫比亞大學，鎮暴警察四月卅日使用閃光手榴彈攻堅，進入被示威者占領的漢彌爾頓大樓逮捕數十名示威者，結束占領行動並清理在校園內的帳篷。

洛杉磯加大校方四月卅日首度宣布校園內挺巴紮營示威是非法的行為，挺巴、挺以色列兩派示威者隨即發生暴力衝突；該校學生刊物指出，挺以人士試圖拆毀挺巴抗議者在校內的營地。

現場畫面顯示，有人揮舞棍棒等簡易武器攻擊挺巴抗議者營地，並用煙火、辣椒噴劑等物品襲擊對方，挺巴陣營還擊，雙方爆發鬥毆，一個落單的挺巴示威者遭多名敵對陣營成員包圍動粗。

校方表示校園內發生「可怕的暴力行為」，校長卜洛克請求警方協助，洛杉磯市長巴斯則譴責暴力。大批警力一日清晨二時抵達洛杉磯加大校園，隔開敵對雙方控制局面。

在紐約哥倫比亞大學，警察四月卅日穿戴鎮暴裝備進入校區，抵達遭抗議者占領的漢彌爾頓大樓前門時喊「我們要清場了」，隨後透過雲梯車從二樓窗戶進入大樓。另有數十名警察前往不遠處抗議營地，清理校園內帳篷，過程中沒有發生太大衝突。

旁觀的學生們高喊「丟臉！丟臉！」不久便看到警察帶著示威者走向停在校外的警用車輛。約有五十人被帶上警用巴士，每人雙手都被束帶綁在身後。大樓外有抗議者高呼「解放巴勒斯坦」，另有人喊著「放了學生」。紐約警方隨後表示，已逮捕占領大樓的所有示威者。

示威者占領大樓時間約廿小時。哥大校長沙菲克說，警方在校方要求下協助淨空示威場地後將留駐到五月十七日，也就是畢業典禮過後，「維持秩序並確保不再有人重建營地」。

挺巴的哥大學生卅日占據漢彌爾頓大樓，並用桌椅或鐵鍊封鎖大樓各出口，要求校方與支持以色列的企業斷絕往來。哥大校方說，將開除占領校舍的學生。白宮國安會發言人柯比表示，拜登總統認為學生占領大樓是「絕對錯誤的做法」，「不是和平抗議的典範」。