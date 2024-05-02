拚選舉？美將列大麻低危險藥物

美國聯邦緝毒局（ＤＥＡ）計畫把大麻重新歸類為危險性較低藥物，大麻將從目前的一級管制藥物類中剔除，改列三級管制藥物。此舉將是五十多年來美國毒品政策影響最大的歷史性轉變，將在全國產生連鎖效應。

美聯社報導，ＤＥＡ提案仍須經白宮行政管理和預算辦公室（ＯＭＢ）審查批准。該提案將承認大麻醫療用途，同時承認與一些最危險藥物相比，大麻被濫用可能性較低。但ＤＥＡ還不打算將娛樂用途大麻完全合法化。

大麻目前是一級管制藥物類，和海洛因和迷幻藥ＬＳＤ同級。降級計畫在ＯＭＢ審查批准後，ＤＥＡ將先徵求公眾意見。根據聯邦衛生部建議，大麻將納入三級管制藥品，與Ｋ他命和一些合成代謝類固醇同一類。在公眾評議期和行政法官審查之後，ＤＥＡ將公布最終規則。

司法部長加蘭德已表示支持此案。此前，拜登總統二○二二年十月曾呼籲重新檢視聯邦大麻法，赦免數以千計因持有大麻被聯邦定罪的民眾。他還呼籲州長和地方領袖採取類似措施，消除大麻定罪。

拜登去年十二月表示，「吸食和持有大麻的犯罪紀錄，對就業、住房和教育機會帶來不必要的障礙。現在是糾正這些錯誤的時候了」。

在選舉年宣布將大麻降至較低分類，可能有助拜登提高支持率，特別是年輕選民。

去年秋天的蓋洛普民調發現，七成成年人支持大麻合法化，是迄今民調最高水平；二○○○年約百分之卅支持大麻合法化。

部分批評者認為ＤＥＡ不該改變對大麻的態度，可能會導致有害副作用。ＤＥＡ前副局長萊利表示，他認為大麻仍是可能的「入門毒品」，可能導致使用其他毒品。

但也有不少人認為，應把大麻看成和酒精一樣。近年來，聯邦毒品政策落後許多州；全美有卅八州已將醫療用大麻合法化，廿四州已將娛樂用大麻合法化。