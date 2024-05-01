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海獅數量創15年新高 舊金山漁人碼頭迎盛會

中央社／ 舊金山30日專電

慵懶成群的海獅舊金山漁人碼頭的知名風光，據碼頭管理員統計，這個星期聚集在碼頭浮木上的海獅已超過1000隻，是15年來最多的一次，此時造訪的遊客有機會目睹盛況。

每年7月底至隔年5月，數百隻海獅聚集在舊金山漁人碼頭的39號碼頭曬太陽發懶的景緻，總是吸引許多遊客圍觀。39號碼頭昨天傳出好消息，指出碼頭浮木已出現超過1000隻海獅，是繼2009年創下1701隻紀錄後，數量最多的一次。

39號碼頭管理員康多爾（Sheila Candor）說，舊金山灣內還出現大群鵜鶘和鯷魚，景緻十分特殊，宛如一張國家地理雜誌照片。

康多爾解釋，海獅大量湧入39號碼頭與「豐盛食物」有關；成群鯷魚自金門大橋外法拉隆群島（Farallon Islands）游入，穩定食物供給讓海獅群更加活躍。

海獅與漁人碼頭的淵源可追溯自1989年，當年舊金山遭洛馬普利塔（Loma Prieta）強震侵襲，不久後，海獅便將位於39號碼頭的K船塢占為己有，根據當地傳說，有一隻海獅先看中K船塢的安全位置和遼闊景緻，隨後許多海獅相繼前來，短短幾個月就超過300隻，與民眾和遊客和睦相處。

30多年之後，海洋哺乳動物中心生物學家提出見解，表示海獅之所以能夠留在舊金山，不僅僅是因為食物，更因為海獅的天敵虎鯨和白鯊不會進到海灣覓食，此外，比起海灘，舊金山39號碼頭更能防禦風暴和漲潮，深受海獅青睞。

海獅如今與舊金山關係緊密，康多爾表示，海獅的數量接下來幾天是否還會持續增加，達到過去的巔峰時刻還有待觀察，但這幾天的景緻彷彿自然盛宴，當上千隻海獅聚集在一起會互相鼓舞，「牠們又胖又快樂」。

海獅 漁人碼頭 舊金山

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