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第2任預告！川普威脅司法追殺拜登 要赦免「這些人」和開除不乖檢察官

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國前總統川普近日受訪警告拜登，除非最高法院裁定他在刑事案件享有豁免權，否則他回鍋白宮將起訴拜登全家。歐新社
美國前總統川普近日受訪警告拜登，除非最高法院裁定他在刑事案件享有豁免權，否則他回鍋白宮將起訴拜登全家。歐新社

英國衛報報導，美國前總統川普近日接受《時代》雜誌訪問警告拜登，除非最高法院裁定他享有刑事豁免權，否則回鍋白宮將起訴拜登全家；另外，川普預告將赦免多數被控參與2021年國會暴動的人，還要開除那些不聽命行事的檢察官

《時代》雜誌評論川普第2任期「是帝王總統，可能重塑美國本身以及在世界各地的角色」。

川普在訪問中被問到再度掌權會不會「追殺」拜登一家，川普回覆：「這取決於最高法院」。

假如最高法院9名大法官，其中3名由川普任職總統時任命，裁定川普不具刑事豁免權，他說：「那麼我保證，拜登會因為他的所有罪行被起訴，他犯了很多罪。」他威脅屆時將任命特別檢察官調查拜登全家。

川普現在身揹四大刑事案件，分別是封口費案、企圖顛覆2016年大選、機密文件案和非法推翻喬治亞州大選投票結果。

此外，針對被控參與國會暴動的800多人，川普透露打算下令司法部赦免其中多數，還說要炒了那些不聽從指示的檢察官。

大致上，川普心目中的第2任期給人隨心所欲行使行政權力的印象，決心不被任何傳統規範和默認界限所束縛。

川普 拜登 檢察官 美國大選

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