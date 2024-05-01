川普違反禁言令被罰款9000美元 再犯恐坐牢
美國前總統川普因「封口費」案在紐約法院受審。承審法官今天基於川普違反禁言令，對他處以9000美元（約新台幣29.3萬元）罰款，並警告他若再犯恐要坐牢。
法新社報導，紐約州最高法院法官莫城（Juan Merchan）裁定，現年77歲的川普藐視法庭，因為他違反了不得公開攻擊證人、陪審員或法庭工作人員及其親屬的禁言令。
莫城基於川普違反禁言令的9項具體犯行，每項罰款1000美元，並且下令他30日下午前移除在社群平台Truth Social帳號上的7則「違規貼文」，並且刪除競選網站上的2篇文章。
在本案中，川普被控偽造商務紀錄，以掩飾支付「封口費」給色情片演員「暴風女丹尼爾斯」（Stormy Daniels）一事。據信川普藉此換取她別揭露兩人的風流韻事。
此外，莫城也警告川普，若他繼續違反禁言令，可能會被送進監獄。
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