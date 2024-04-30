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談判破裂！美國哥倫比亞大學示威者拒離場 校方宣布停學處分

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美大學校園反以浪潮愈演愈烈，哥倫比亞大學開始對拒絕遵守最後期限撤離營地的示威學生進行停學處分。法新社
美大學校園反以浪潮愈演愈烈，哥倫比亞大學開始對拒絕遵守最後期限撤離營地的示威學生進行停學處分。法新社

以色列在加薩的軍事行動，持續引發美國大學校園的示威浪潮，至少20多個校園、共計多達數百名抗議者被捕，其中位於紐約的哥倫比亞大學採取進一步行動，開始對拒絕遵守最後期限撤離營地的示威學生進行停學處分。

哥倫比亞大學29日上午向學生發信，要求示威學生在當日下午2時前清場，並簽署表格承認參與示威，若未於2點前離開，可能面臨停學處分。

校方指出，這些學生將沒有資格完成學期或畢業，也不被允許進入大學宿舍和教學大樓。部分原因是為了避免對即將舉行的畢業典禮造成干擾。

學生組織表明，校方未滿足他們的要求前，不會離開。聲明補充說，「在與哥大的談判中，校方拒絕認真考慮我們提出從與以色列有關聯的公司撤資和財務透明度等要求。」

哥倫比亞大學校長沙菲克發聲明指出，校方與學生領袖連日談判，仍然未能打破僵局，強調校方不會應示威者要求，剝離支持以色列軍隊的資產，但提出投資在加薩的健康和教育工作，也會令大學的投資更透明。

CNN報導，全美至少16個州、超過20個校園有示威者被捕。白宮也拒絕透露總統拜登是否認為在全國各地大學校園紮營抗議加薩戰爭的示威者，應該面臨紀律處分，重申總統對於和平抗議權的支持，也批評反猶太主義言論。

以色列 哥倫比亞 校園

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