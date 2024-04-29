美大學校園挺巴 超過700人被捕

美國大學校園挺巴勒斯坦人示威未歇，自十七日紐約警局進入哥倫比亞大學清場抓人以來，全美校園已共七百多名抗議人士被捕。紐約時報報導，光是廿七日，在波士頓東北大學、亞利桑那州立大學、印第安納大學及密蘇里州的聖路易華盛頓大學，就有逾兩百名抗議人士被捕。

紐時統計，哥大示威學生十七日被抓以來，至今全美超過八十所大學校園發生挺巴人示威，十九所學校傳出示威者被抓。在幾個清場抓人案例中，被捕者大多已獲釋。

警方廿七日在波士頓東北大學逮捕挺巴人示威者，是波士頓第二起校園清場行動。廿五日一早在當地的愛默生學院，警方也逮捕一一八人。

東北大學抗議人士在校內百年圓草坪紮營。校方日前要求這些人離開，但許多學生不從。廿七日天亮時，麻州警方到該營地開始抓人，除用束帶綑綁被捕者雙手，並拆除幾個帳篷，已知共一○二人遭逮。校方說，被捕者只要出示學生證即可獲釋。

東北大學發言人指控，該校的挺巴人陳抗已遭類似職業學生滲透，利用激烈又充滿敵意的反猶汙辱和毀謗，像「宰了猶太人」，這類越界言行太超過。抗議人士則駁斥校方指控。

聖路易華盛頓大學有八十多人被捕，並於廿七日晚間封校，校警仍在抓人，連今年美國總統大選的「綠黨」參選人史坦也被捕。七十三歲女醫師史坦今年是繼二○一二年與二○一六年後，第三度參選總統。

同樣在美國東岸，距白宮僅五個街區的喬治華盛頓大學也有示威者表達挺巴人等訴求，廿七日凌晨三點警察雖一度集結準備應校方所請入校清場，但因華府警方和市府高層擔心，員警與示威者爆發衝突畫面出現在全美電視頻道將使社會觀感不佳，而改變心意下令停止清場行動。

東北大學大二生艾琳娜．柯德爾重申抗議人士訴求，即要求該校公開其資金投資流向，並從與以色列有關的公司撤資。抗議人士認為，這些公司是以色列自去年十月以來對加薩用兵的幕後金主。被學生們點名從以哈戰爭獲利的公司，還包括微軟、Google和亞馬遜。