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拜登白宮記協晚宴暗酸川普6歲屁孩 隻字未提以哈戰爭

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國華府27日舉行年度白宮記者協會晚宴，總統拜登直言年紀確實是選戰議題，稱「我一個成年人的對手是個6歲小孩」。歐新社
美國華府27日舉行年度白宮記者協會晚宴，總統拜登直言年紀確實是選戰議題，稱「我一個成年人的對手是個6歲小孩」。歐新社

英國天空電視台報導，美國華府27日舉行年度白宮記者協會晚宴，總統拜登發表談話時拿年紀自娛娛人，直言年紀確實是選戰議題，「我一個成年人的對手是個6歲小孩」，暗酸對手川普；不過對於持續進行的以哈戰爭，拜登倒是隻字未提。

81歲拜登是美國有史以來最年邁總統，面對外界不斷質疑高齡影響決斷，拜登在白宮記協晚宴也拿年齡自娛娛人，「年齡是選戰議題，我一個成年人的對手是個6歲小孩。」

英國每日郵報指出，篤定代表共和黨參選的前總統川普將在大選前迎來78歲生日，2024年川拜之戰將見證美國史上前2名高齡的參選人爭奪白宮寶座。

然而，在以哈戰爭背景下，白宮記協晚宴外也聚集數百名示威者，抗議拜登政府支持以色列攻打加薩造成大量傷亡，同時呼籲以哈戰爭立即停火。

拜登車隊因大陣仗示威改走後門進場，但晚宴上拜登隻字未提以哈戰爭和加薩日益惡化的人道危機。

【中央社／華盛頓27日綜合外電報導】

今天在白宮記者協會年度晚宴上，美國總統拜登自我解嘲，但將更大矛頭指向他的競爭對手川普；與此同時，晚宴會場外有抗議人士發動反加薩衝突的示威活動。

法新社報導，政商名流盛裝抵達會場的同時，場外有100多名抗議人士高喊「你們可恥」等口號。

在晚宴場內，拜登和主持人柯林約斯特（ColinJost）絕口不提加薩（Gaza）。柯林約斯特在綜藝節目「週六夜現場」（Saturday Night Live）擔任編劇和演員多年，他今晚除了挖苦拜登的年紀，也把拜登三不五時在總統專機空軍一號（Airforce One）登機梯上絆倒的事拿出來講。

柯林約斯特開玩笑說，「我想點出的是，現在已經晚上10時了，『瞌睡喬』（Sleepy Joe，指拜登）還醒著呢」，反倒是上週在紐約為「封口費案」出庭的川普，「每天早上可都在法庭上睡著」。

81歲拜登很會開自己和媒體的玩笑，也不忘調侃77歲共和黨籍總統參選人川普，說「年齡是我們唯一的共同點」，但「我的副總統是真的替我背書」。

拜登說：「2024年大選選舉活動正如火如荼進行著；沒錯，年齡是一個問題。」

他打趣道：「我是一個成年人，正和一個6歲孩子競爭。」

晚宴場內充滿笑聲，飯店場外氣氛卻十分嚴肅。有抗議人士從頂樓窗戶張開一面巨大的巴勒斯坦旗，另有人聚集在馬路上，高舉標語並用擴音器大喊口號。

戰爭 拜登 白宮

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