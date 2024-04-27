川普潛在競選搭檔！美女州長出書揭射殺她養的狗 辯在農場「不罕見」

美國共和黨2024年大選的潛在副總統提名人選之一、南達科塔州的州長諾姆（Kristi Noem）即將出版一本新書，而根據搶先披露的書摘，她自述在家族農場殺了一隻狗和一隻山羊。諾姆隨後上社群媒體自我辯護，稱此舉在農場並不罕見。

諾姆是前總統川普的鐵桿支持者，也是他承認登上競選搭檔決選名單的幾位政治人物之一，撰寫的新書「No Going Back」將於5月在美出版，「衛報」先取得了一本，並且公布了她寫下殺狗情節的情節摘錄。

CNN轉述書摘報導，諾姆殺了自己的14個月大的狗「蟋蟀」（Cricket）。她寫下自己企圖馴服這隻狗，稱牠表現得「就像一個訓練有素的刺客」，戴著電子項圈。但是，這隻狗攻擊了當地一戶人家的雞群，還咬了她。在這起事件後，她最終做出了決定。

諾姆寫道，「我恨那隻狗」，又指「蟋蟀」已經證明自己「無法訓練」、「對她接觸過的任何人都很危險」，而且「作為一隻獵犬…不到毫無價值」。諾姆寫下，「在那一刻，我了解到，我必須把她人道毀滅」。

諾姆拿起槍，接著把「蟋蟀」帶到一個礫石坑，「這不是一份愉快的工作，但不得不動手。這件事結束之後，我意識到需要去做另一個不愉快的工作」。

根據引述的書摘，諾姆接下來以相同方式射殺了一頭山羊，稱牠「骯髒卑鄙」，有著「噁心、發霉、腐臭」的味道，還說這隻山羊養成了追逐和撞倒孩子的習性。企圖讓自己跟典型政治人物有所區別的諾姆寫道，「我想，如果我是一個更好的政治人物，就不會在這裡說出這個故事了」。

諾姆在社群媒體「X」（推特）貼出了衛報報導的截圖，稱自己的行為在農場並不罕見，「我們熱愛動物，但在一個農場，總是發生像這種的艱難決定。很不幸，我們幾個星期前就不得不把已經在我們家待了25年的3匹馬人道毀滅」」，同時趁機打書，「如果你想要更多真實、誠實、會讓媒體倒抽一口氣的政治不正確故事，就預購《No Going Back》」。