全美各地高校師生支持巴勒斯坦 有意扎營直到訴求得到滿足

哥倫比亞大學

哥倫比亞大學一個多星期前，支持巴勒斯坦的示威學生在紐約州的哥倫比亞大學搭建了一個露營地。警方則在4月18日試圖清場並逮捕100多名示威者。但是，這反而鼓舞了全國各地的學生，哥倫比亞大學本地的示威者也開始重新集結。學校從4月23日起停課，預計持續到5月中旬。

4月26日下午，示威學生表示，與大學管理層的談判陷入了僵局，有意繼續扎營直到訴求得到滿足為止。此前，校方一度表示談判取得了進展。同一天，哥倫比亞大學校長沙菲克(Minouche Shafik)遭到了教師方面的嚴厲譴責。代表教職員工的大學參議會執委會發布報告稱，沙菲克採取了包括報警在內的許多「損害哥倫比亞大學的行動和決定」。執委會還決定成立特別工作組來監督校方今後改變做法。不過沙菲克仍獲校董會的支持，後者掌握校長的任免權力。

與此同時，還有數百名針鋒相對的示威者聚集在哥倫比亞大學校園外的街道上，高呼口號支持以色列，並要求哈瑪斯極端武裝釋放人質。

南加州大學

南加州大學出於安全考慮，這所位於洛杉磯的大學取消了原定5月10日舉行的大型畢業典禮。此前，校方已經以安全為由取消了支持巴勒斯坦的學生的畢業典禮演講。洛杉磯警方稱，4月24日晚間，有90多人因涉嫌在大學抗議期間非法入侵而被捕，還有一人則因涉嫌使用致命武器發動襲擊而被捕。大學校方表示，校園已經關閉，警方將逮捕那些拒絕離開的人。南加州大學在4月26日之後停課。

俄亥俄州立大學

俄亥俄州立大學4月25日晚間，抗議學生在哥倫布市的校園舉行了示威，並與警方發生衝突。大學發言人約翰遜(Benjamin Johnson)援引「禁止通宵活動」的規定強調，在被警告後依然拒絕離開的人將被逮捕並被指控非法入侵罪。校方在4月26日通報稱，在總共被捕的36人中，16人為大學生，另外20人則與學校無關。俄亥俄州立大學目前也處於停課狀態，預定5月5日復課。

喬治華盛頓大學

喬治華盛頓大學在首都華盛頓特區，也有約50名學生在4月25日於校園扎營。當天晚些時候，附近的喬治城大學的師生也加入了示威人群。他們共同要求校方從以色列撤資，並且解除針對親巴勒斯坦學生團體的禁令。

由於示威活動產生的噪音，該校法學院的期末考試已經被迫更改地點。

加州州立理工大學

加州州立理工大學洪堡分校該校校方已經將校園關閉期延長到5月10日，教學將以遠程方式繼續進行。此前的4月22日，支持巴勒斯坦的示威學生用帳篷、家具、鐵鏈封鎖了教學樓和行政樓。本周晚些時候，校方陸續通報稱，已有三名學生被捕，且部分示威者並非本校學生。

該校教職員工參議會則在4月25日進行不信任投票，要求校長辭職，原因則是後者在4月22日決定讓警方來驅散學生。

紐約大學

紐約大學的抗議營地也達到了數百人的規模。警方在4月24日表示，已有133名示威者被拘留，但稍後均獲保釋並收到了因擾亂治安罪名出庭的法院傳票。紐約大學預計5月15日復課。

佛羅里達大學

在佛羅里達大學所在地蓋恩斯維爾(Gainesville)，抗議者4月26日收到警告：如果違反露營、使用擴音器、在建築物內抗議或持有武器等規定，學生可能面臨停學和驅逐三年，員工可能被解雇。自4月24日以來，已有約50人在校園內抗議。

在今年早些時候，佛羅里達州長德桑蒂斯(Ron DeSantis)發布命令，要求該州各高校為加沙戰爭爆發後面臨反猶主義以及其他宗教騷擾的其他州的大學生提供更便利的轉學機會。這位共和黨人領導的州政府還層在去年秋天下令州立大學禁止親巴勒斯坦學生組織「巴勒斯坦正義學生組織」進入校園，認為該組織支持哈馬斯極端武裝分子。後者已經向聯邦法院提起訴訟挑戰這一行政命令。

此外，亞特蘭大的埃默裡大學、芝加哥的西北大學、紐約的時裝技術學院、印第安納大學伯明頓分校、亞利桑那州立大學等高校也發生了規模不一的支持巴勒斯坦示威。

（美聯社）

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