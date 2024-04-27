稱「猶太復國主義者不配活著」 哥大學生抗議領袖黑歷史遭起底

因為以色列在巴勒斯坦加薩走廊發動的戰爭，美國越來越多大學加入了橫跨東西岸的校園抗議浪潮。但哥倫比亞大學26日宣布，已禁止20歲的學生抗議領袖詹姆斯（Khymani James）進入校園，原因是近日重新出現的一隻影片顯示，他說了「猶太復國主義者不配活著」。

BBC與NBC新聞報導，詹姆斯是哥大三年級學生、「哥倫比亞大學種族隔離撤資」團體（CUAD）成員暨自稱哥大抗議學生營地的發言人，據報1月將這番言論發上IG，可見到他說猶太復國主義者（Zionists）就是納粹分子、法西斯分子跟種族滅絕的支持者，「猶太復國主義者，他們不配舒適地活著。更不用說，猶太復國主義者不配活著」。

詹姆斯接著說道，「同理，我們非常舒服接受納粹分子不配活著，法西斯分子不配活著，種族主義分子不配活著。猶太復國主義者，他們不應該活在這個世界」，還指「必須慶幸，我不會直接走出去跟謀殺猶太復國主義者」。

A classic case of a queer and black person spewing racism and hate and then complaining that he is targeted because he is queer and black.

« Zionist shouldn’t live in this world »,he said.

Now he wants “more context for his words”.

I hope u find it behind bars, @KhymaniJames . pic.twitter.com/3BYsOf4Spe — miha schwartzenberg (@mihaschw) 2024年4月26日

親以色列活動人士近日廣傳了詹姆斯言論的影片，白宮發言人貝茨（Andrew Bates）發出聲明，譴責他對猶太復國主義者的言論。哥大發言人則表示，詹姆斯已被「禁止進入校園」，但沒有就圍繞禁令的情況提供任何進一步細節，也沒有提出懲戒程序的任何資訊。

據報導，哥大人員在26日晚間的聲明表示，一名出現在最近浮出檯面之「卑鄙影像」的人士已經被禁，「來自我們自己學生的口號、標語、嘲諷和社交媒體貼文，嘲笑和威脅要『殺死」猶太民族，都完全令人無法接受，參與這類事件的哥倫比亞大學學生將被追究責任」。

詹姆斯本人上社群媒體「X」（推特）貼出聲明，稱這番言論「不正確」、感到「遺憾」，並指「我們社群的每一位成員都值得感覺到毫無保留的安全」，又稱希望自己當時有說，「猶太復國主義是一種必然導致巴勒斯坦人民種族滅絕的意識形態，我以最強烈的措辭反對」。

Read my statement below: pic.twitter.com/0u6mwycAYS — Khymani James (@KhymaniJames) 2024年4月26日

根據反誹謗聯盟（ADL）的說法，「猶太復國主義是猶太民族在自己祖傳家園、以色列的土地爭取自決和建國的運動」，不必然指代整體猶太民族，因為猶太人不一定是猶太復國主義者。目前尚不清楚詹姆斯是否仍擔任營地的發言人，也沒出現在當天的抗議活動。