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美國又1區域銀行倒閉！共和第一銀行遭收購所有資產 買家聲明回應

中央社／ 紐約26日綜合外電報導
美國聯邦存款保險公司（FDIC）26日宣布，共和第一銀行已被當地監管機構接管，是今年第一間倒閉的美國銀行。美聯社
美國聯邦存款保險公司（FDIC）26日宣布，共和第一銀行已被當地監管機構接管，是今年第一間倒閉的美國銀行。美聯社

美國監管機關已接管共和第一銀行控股公司（Republic First Bancorp），並同意賣給富爾頓銀行（Fulton Bank）；此事凸顯1年前倒閉3家銀行後，區域銀行至今仍面臨困境。

路透社報導，總部位於費城的共和第一銀行放棄與投資人的融資談判，被賓夕法尼亞州金融證券部門接管。

被指定為管理人的美國聯邦存款保險公司（FDIC）今天表示，富爾頓銀行將承擔幾乎所有存款，並收購共和銀行（Republic Bank）所有資產，以「保護儲戶」。共和銀行是共和第一銀行營運上的名稱。

截至2024年1月31日，共和銀行約有60億美元總資產，存款總額為40億美元。聯邦存款保險公司估計倒閉損失達6.67億美元。

富爾頓銀行在聲明中表示，除了存款之外，共和銀行還有約13億美元的借貸和其他債務。

聲明表示，這筆交易讓富爾頓銀行在費城市場上的規模幾乎翻了一倍，公司存款合計約達86億美元。

富爾頓銀行董事長兼執行長邁爾斯（Curt Myers）在聲明中說：「我們很高興藉由這筆交易將我們在這個區域的規模擴大一倍。」

共和銀行在紐澤西州、賓州和紐約州的32家分行將於明天或29日作為富爾頓銀行分行重新營業。

美國矽谷銀行SVB）、簽名銀行（SignatureBank）和第一共和銀行（First Republic Bank）去年陸續無預警倒閉後，這是美國又一次有區域銀行關門。

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